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18:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Китайцы дадут деньги на ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

И помогут с ее эксплуатацией.

Высокоскоростную магистраль Челябинск — Екатеринбург помогут построить китайцы. Соглашение о сотрудничестве между корпорацией China Railway Group Limited (CREC) и хозяйственным партнерством «Уральская скоростная магистраль» было подписано в рамках работы ЭКСПО-2017 в Харбине.

Встреча губернатора Южного Урала Бориса Дубровского с представителями Китайских железных дорог состоялась в рамках форума «Южный Харбин — Челябинская область», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

«Подготовка проекта строительства уральской ВСМ не стоит на месте. Учитывая, что эта магистраль интегрируется в перспективный высокоскоростной коридор Берлин — Москва — Астана — Пекин, потенциал ее использования огромен», — отметил губернатор.

Планируется, что партнеры из Поднебесной помогут с выбором необходимой инфраструктуры, разработкой механизмов управления рисками в проекте и эксплуатации магистрали. Не исключена и возможность предоставления китайской стороной финансирования для реализации проекта.

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль», в которое входят Челябинская и Свердловская области, создано для подготовки и реализации проекта ВСМ «Челябинск — Екатеринбург». Одна из его функций — поиск финансовых и технологических партнеров. Стратегический партнер проекта — РЖД, профильный инвестор — «РВМ-Капитал».

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