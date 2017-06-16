Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде может быть использован для массовых мероприятий

Вопрос о будущем стадиона был задан из Калининграда президенту РФ Владимиру Путину в рамках «Прямой линии».

«Мы функционально будем искать ходы, как использовать этот спорткомплекс. Помимо того, что это спортивный объект, в первую очередь, но и, возможно, для проведения каких-то концертов, еще каких-то массовых мероприятий, как это, например, делает та же Казань», — сказал Алиханов.

Он отметил, что для этого потребуется приобретение дополнительного оборудования, и власти региона к этому готовы. «Понятно, что мы готовы на это пойти. Для нас это очень важный вопрос, чтобы стадион не был памятником неиспользуемым, а жил в том числе спортивной и какой-то концертной жизнью и был центром притяжения горожан», — добавил глава региона.

По его словам, вне чемпионата мира стадион «Калининград» на острове Октябрьский планируется использовать как арену для проведения матчей уровня Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), область планирует добиться возвращения калининградского клуба «Балтика» в РФПЛ. Алиханов отметил высокий уровень развития юношеского футбола в регионе и заверил, что новый стадион будет использоваться спортивными школами, воспитывающими футболистов.

Он добавил, что стадион находится в высокой степени готовности, ведутся отделочные работы на фасаде, во внутренних помещениях, создается инженерная инфраструктура. «К концу года все будет готово», — сказал Алиханов. Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены — 35 тыс. мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания «Крокус Интернешнл», сумма госконтракта — 17 млрд 362 млн рублей.