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17:57 (мск), источник: Sputnik.by

Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами

Лицензия прекратит действовать с 26 июня, возвращать средства физлицам будет Агентство по гарантированному возмещению вкладов, выплаты будет вести Банк Москва-Минск.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Национальный банк отзывает с 26 июня 2017 года лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей регулятора.

Так, будет прекращено действие лицензии в части осуществления операций по привлечению вкладов физлиц на счета и депозиты, открытию и ведению банковских счетов физлиц, эмиссии платежных карт для физлиц и управлению денежными средствами граждан.

«Решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и вступает в силу с момента уведомления банка о его принятии, которое назначено, на 26 июня 2017 года», — проинформировали в Нацбанке.

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Там также напомнили, что в случае отзыва лицензии все обязательства, связанные с их исполнением, подлежат прекращению. Вместе с тем, БСБ Банк должен исполнять обязательства по заключенным договорам по возврату физлицам денежных средств до 26 июня.

Далее, согласно белорусскому законодательству, эти обязательства будет исполнять Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц.

Возмещению подлежат денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физлицами на счетах и (или) во вклады (депозиты). Средства физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения банковских вкладов (депозитов).

«Агентство в течение семи рабочих дней с даты возникновения у него обязательства по возмещению обязано опубликовать информацию о месте, времени и порядке возмещения банковских вкладов», — уточнили в Нацбанке.

Принимать заявления о выплате возмещения банковских вкладов вкладчикам БСБ Банка и выплачивать эти суммы, по решению Нацбанка, будет ОАО «Банк Москва-Минск».

Банк начнет выплаты гражданам после того, как Агентство завершит установленные законом процедуры.

В Нацбанке отметили, что «БСБ Банк» по размеру активов на 1 июня 2017 года занимал 17-е место в банковской системе Беларуси. Доля его активов в банковской системе страны составляет 0,4%. Нормативный капитал банка на 1 июня 2017 года составил 56,6 миллиона рублей.

ОАО «Банк Москва-Минск» имеет лицензию на осуществление банковской деятельности с правом привлечения на счета и во вклады (депозиты) средств физических лиц. Основным акционером банка является Национальный банк. Головной офис банка находится в Минске, банк представлен во всех областях республики.

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