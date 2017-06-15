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17:55 (мск), источник: Капитал

Экспертная миссия МАГАТЭ проверила состояние Чернобыльской АЭС

Миссия МАГАТЭ посетила промышленную площадку Чернобыльской АЭС, а также объекты, расположенные в зоне строгого режима, центральный зал № 2, Лот 0 (временное хранилище низко и среднеактивных долгоживущих отходов и высокоактивных отходов), смотровой павильон НБК и город Припять, сообщает сайт Кабмина.

Источник: Капитал

Во время работы миссии эксперты и специалисты ГСП «ЧАЭС» рассмотрели опыт Германии и Великобритании в сфере хранения облученного графита, а также международный проект GRAPA, что имеет аналогичную тематику.

Экспертам была представлена информация о текущем состоянии снятия станции с эксплуатации, а также о разработанных специалистами ГСП «ЧАЭС» проектах технических решений по обращению с облученным графитом.

Отметим, что специалисты обратили внимание на ранее предложенные специалистами ГСП «ЧАЭС» технические решения по обращению с облученным графитом, включая выбор вариантов контейнеров и хранения.

Напомним, 13 июня в помещении третьего блока остановленной Чернобыльской АЭС произошло задымление. Оно было ликвидировано в течение трех минут силами работников экстренных служб. Радиационное состояние помещений блока не изменилось.

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