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17:58 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре уже ремонтируют дорогу, на которую жители пожаловались Путину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Дорога на улице Новороссийской в Краснодаре, о плохом состоянии которой местный житель в ходе «Прямой линии» рассказал президенту РФ, ремонтируется уже два дня, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Источник: РИА Новости

«К ремонту улицы Новороссийской уже приступили (о начале работ информировали 13 июня). Здесь предстоит выполнить наибольший объем работ с переносом и укладкой новых коммуникаций. Планируется, что ремонт улицы будет завершен до конца года. По двум другим объектам работы начнутся в ближайшее время после проведения необходимых процедур. Всего в Краснодаре в этом году будет отремонтирован 51 участок улично-дорожной сети, что составляет более 70 километров», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по поручению главы региона на капительный ремонт Новороссийской, а также улиц Восточно-Кругликовской и Тургенева выделено более 1,5 миллиарда рублей из разных бюджетов. По его словам, уже ведутся работы по ремонту проезжей части на 16 участках, подготовительные работы — на 10 объектах. По оставшимся объектам работы начнутся по мере завершения работ на текущих участках.

Всего в 2017 году на финансирование ремонтных работ Краснодару выделено порядка 3,5 миллиарда рублей.

Ранее глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что улица Новороссийская вместе с Тургеневской и подъездом к поселку Индустриальному являются самыми разбитыми в городе. По его словам, по этим участкам есть отставание по капитальному ремонту, но его необходимо наверстать.

По информации городской администрации, на улице Новороссийской сняли старый асфальт. Рабочие планируют заменить не только покрытие, но и ливневую канализацию, тротуары. Кроме того, проезжая часть будет шире: вместо двух полос станет четыре. Реконструировать планируют около 2 километров дороги.

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