Власти Крыма обещают вовремя сдать автоподход к мосту в Крым

«Реализация этого важнейшего инфраструктурного проекта идет полным ходом, это ключевой приоритет для правительства Крыма. (.. .) Все работы идут строго по графику, поручение президента будет выполнено, это касается и сроков, и качества строительства», — написал С. Аксенов на своей странице в соцсети «Фейсбук» после «прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным в четверг.

Президент остановился на теме строительства подъездных путей с обеих сторон моста. «В целом работы развернуты, будем за этим самым внимательным образом наблюдать, надеюсь, что и это тоже будет реализовано», — сказал В. Путин.

Он подчеркнул, что без подъездных путей идея строительства Керченского моста будет нелепой, и такого развития ситуации нельзя допустить ни в коем случае.