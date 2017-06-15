Власти Крыма обещают вовремя сдать автоподход к мосту в Крым
15 июня.
15 июня.
«Реализация этого важнейшего инфраструктурного проекта идет полным ходом, это ключевой приоритет для правительства Крыма. (.. .) Все работы идут строго по графику, поручение президента будет выполнено, это касается и сроков, и качества строительства», — написал С. Аксенов на своей странице в соцсети «Фейсбук» после «прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным в четверг.
Президент остановился на теме строительства подъездных путей с обеих сторон моста. «В целом работы развернуты, будем за этим самым внимательным образом наблюдать, надеюсь, что и это тоже будет реализовано», — сказал В. Путин.
Он подчеркнул, что без подъездных путей идея строительства Керченского моста будет нелепой, и такого развития ситуации нельзя допустить ни в коем случае.
По данным С. Аксенова, на строительстве автоподхода со стороны Крыма задействованы более 300 рабочих и 250 единиц техники. Он напомнил также, что на полуострове начато строительство трассы «Таврида».
Керченский мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года.
Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
Глава Крыма в июне 2016 года назначил компанию «ВАД» (Санкт-Петербург) подрядчиком строительства и реконструкции четырехполосной автодороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (трасса «Таврида») и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма.
Протяженность автоподхода составляет 8,6 км. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге — 120 км/час, пропускная способность — не менее 40 тысяч автомобилей в сутки. Росавтодор оценивает стоимость автоподхода со стороны Крыма в 7,1 млрд рублей. Новая дорога свяжет мост со строящейся трассой «Таврида». Стоимость крымского участка трассы (без учета Севастополя) составляет, по данным Минтранса РФ, около 140 млрд рублей в ценах 2016 года.
Автоподход начали строить в Крыму в феврале этого года, трассу «Таврида» — в мае.