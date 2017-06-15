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18:14 (мск), источник: Интерфакс

Власти Крыма обещают вовремя сдать автоподход к мосту в Крым

15 июня. Interfax-Russia.ru — Автоподход к Керченскому мосту со стороны Крыма будет сдан в срок, вопрос находится на контроле регионального правительства, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Реализация этого важнейшего инфраструктурного проекта идет полным ходом, это ключевой приоритет для правительства Крыма. (.. .) Все работы идут строго по графику, поручение президента будет выполнено, это касается и сроков, и качества строительства», — написал С. Аксенов на своей странице в соцсети «Фейсбук» после «прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным в четверг.

Президент остановился на теме строительства подъездных путей с обеих сторон моста. «В целом работы развернуты, будем за этим самым внимательным образом наблюдать, надеюсь, что и это тоже будет реализовано», — сказал В. Путин.

Он подчеркнул, что без подъездных путей идея строительства Керченского моста будет нелепой, и такого развития ситуации нельзя допустить ни в коем случае.

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По данным С. Аксенова, на строительстве автоподхода со стороны Крыма задействованы более 300 рабочих и 250 единиц техники. Он напомнил также, что на полуострове начато строительство трассы «Таврида».

Керченский мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года.

Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Глава Крыма в июне 2016 года назначил компанию «ВАД» (Санкт-Петербург) подрядчиком строительства и реконструкции четырехполосной автодороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (трасса «Таврида») и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма.

Протяженность автоподхода составляет 8,6 км. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге — 120 км/час, пропускная способность — не менее 40 тысяч автомобилей в сутки. Росавтодор оценивает стоимость автоподхода со стороны Крыма в 7,1 млрд рублей. Новая дорога свяжет мост со строящейся трассой «Таврида». Стоимость крымского участка трассы (без учета Севастополя) составляет, по данным Минтранса РФ, около 140 млрд рублей в ценах 2016 года.

Автоподход начали строить в Крыму в феврале этого года, трассу «Таврида» — в мае.

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