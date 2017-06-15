В Кишиневе уличные торговцы не хотят уходить с насиженных мест

«Нам говорят, что на территории рынка есть свободные места. Но их нет! Где они, пусть покажут! Если бы места были, мы бы не торговали на дороге!», — возмутился торговец по имени Григорий.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik, Дарья Чернега. В Кишиневе уличные продавцы овощей и фруктов, которых накануне утром разогнала полиция, не хотят уходить с насиженных мест. После стычки с органами правопорядка, они все равно приходят на свои рабочие места в надежде убедить полицию и администрацию Центрального рынка в своей правоте.

По словам администратора центрального рынка Виктора Гутюма, свободные лотки на центральном рынке есть. Их число варьируется в зависимости от ежедневного наплыва продавцов сельхозпродукции. Как пояснил Гутюм, в один день может насчитываться 50 свободных мест, в другой и 400. Однако изгнанные с обочин торговцы от предложения администрации рынка отказываются. Они уверены, что в свободные павильоны не заходят покупатели. А чтобы получить «хлебное» место, нужно дать взятку в 500 евро. Администрация предприятия эти обвинения отрицает. Но при этом признает, что на всех уличных торговцев, развернувших деятельность за пределами рынка, мест не хватит.

«На основании закона о коммерции мы должны предоставить людям, которые продают сельхозпродукцию не менее 30% территории рынка. Мы уже перешли за этот рубеж», — пояснил Гутюм.

По словам чиновника, за использования мест на центральном рынке Кишинева торговцы должны платить 12 леев в день.