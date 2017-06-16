Группа ГАЗ и Volkswagen заключили соглашения о расширении сотрудничества в Нижнем Новгороде

Одно из соглашений касалось продления контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на Горьковском автозаводе. Контракт продлен до 2025 года. Изначальное соглашение действовало до 2019 года стороны не исключали продолжения сотрудничества по истечению данного срока.

Второе подписанное соглашение предусматривало поставку двухлитровых двигателей Volkswagen TDI 2.0 из Германии для автомобилей семейства «ГАЗель Next». Планируется, что поставки начнутся в 2018 году, а в 2019 году ГАЗ приступит к серийному выпуску автомобилей с этими двигателями. В рамках соглашения предполагается поставка 200 тысяч двигателей за пять лет.

Третий подписанный документ — письмо о намерениях между Volkswagen Truk&Bus и Группой ГАЗ. Стороны рассматривают возможность стратегического партнерства в области производства грузовых автомобилей и автобусов. Они намерены сделать основной упор на поставку и совместную сборку автокомпонентов, а также разработку концепции совместных продуктов.

Напомним, что Группа ГАЗ и Volkswagen Group Rus подписали соглашение о производстве автомобилей Volkswagen и Skoda на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде в 2011 году. Крупноузловая сборка автомобилей Skoda Yeti на площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде началась в начале ноября 2011 года. Производство полного цикла автомобилей Škoda Yeti открылось на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде 6 декабря 2012 года. Производственная площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде начала сборку новой модели автомобиля Skoda Octavia 17 марта 2017 года.