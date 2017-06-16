В 2017 году в области капитально отремонтируют 1023 МКД

По его словам, за год планируется выполнить 1026 видов работ. Так, в 370 МКД отремонтируют инженерные сети, в 46 — обновят лифтовое оборудование, в 430 — проведут ремонт крыш, в 168 — ремонт фасадов, в 12 — ремонт фундаментов.

На 1 июня предложения о проведении капремонтов согласованы в 826 домах, еще в 165 МКД сметная документация направлена на повторное согласование с собственниками, по 5 МКД приняты решения о признании аварийными и подлежащими сносу.

По 781 МКД уже определены подрядчики и заключены договоры на выполнение работ. Еще по 45 домам подрядчики определяются на аукционе. В 140 МКД работы уже завершены. В 428 ремонты пока ведутся, а в 213 домах осуществляются подготовительные работы.

Одним из самых острых вопросов являются сроки ремонтов. Напомним, в апреле 2017 г. правительство области внесло изменения в региональную программу капремонта. Если раньше она носила краткосрочный характер, то теперь проведение ремонтов расписано вплоть до 2055 года.

Для дома предлагается 5 видов работ, каждый из которых имеет свой срок выполнения. Наибольший резонанс вызвало то, что по ряду домов ремонты отодвинулись на более поздние годы.

«Сдвиг сроков — это не прихоть фонда и министерства. Он связан с внесением изменений в статью 186 Жилищного кодекса», — подчеркнул Ульянкин.

Теперь одним из главных критерием формирования программы станет дата ввода дома в эксплуатацию. «У нас неоднократно были ситуации, что дом 1880 года постройки стоял в плане 2025 года, а дом 2012 года должны были ремонтировать в 2019-м», — пояснил замминистра.

Еще один критерий — гарантийный срок службы элементов дома, таких, как фасады, крыши, лифты. Учитывается и собираемость взносов. Т. е. дома, где сборы составят менее 80%, отодвигаются на более поздние годы, но с соблюдением срока служба конструктивных элементов. К примеру, если лифт отработал положенный срок, он будет заменен вне зависимости от того, какая в доме собираемость взносов.

За период 2015—2016 гг. отремонтировано 1044 МКД. Собираемость взносов по региону в 2017 г. составляет 100,9%. По состоянию на 1 мая 2017 года с начала реализации регпрограммы собрано более 9 млрд рублей.

Наиболее высокую собираемость показывают Шенталинский, Челно-Вершинский, Исаклинский, Клявлинский, Борский районы и город Октябрьск. Более слабые позиции занимают Ставропольский, Большечерниговский, Большеглушицкий районы. Замыкает списки Елховский район — там за капремонт платят 47,2% граждан.

Планируемый объем взносов в 2017 г. составляет более 3,5 млрд рублей.