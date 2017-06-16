Росгвардия провела выемку документов в банке «Воронеж»

Выемку документов в офисе банка «Воронеж» в Воронеже провели сотрудники СОБР воронежского управления Росгвардии совместно с московскими полицейскими 14 июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

По данным издания, выемка проводилась в архиве юридического департамента банка на улице Челюскинцев: силовики изучали досье ряда клиентов банка, которые находятся под следствием. Как сообщил изданию руководитель департамента безопасности банка «Воронеж» Борис Юдин, процедура эта стандартная и не связана с деятельностью банка.

Сам банк, сообщили в организации, работает в штатном режиме.

Между тем, в марте этого года полиция уже проводила мероприятия в банке «Воронеж» — в его московском отделении.

Банк «Воронеж» зарегистрирован в 1990 году. Юридически банк зарегистрирован в Воронеже, но имеет отделения в Москве и Московской области.