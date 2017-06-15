Около 400 тысяч предпринимателей прекратили деятельность с конца 2016 года
Кроме того, появились около 120 тыс новых предпринимателей, которые зарегистрированы и платят необходимые взносы в социальные страхования и ведут свою деятельность.
Кроме того, появились около 120 тыс новых предпринимателей, которые зарегистрированы и платят необходимые взносы в социальные страхования и ведут свою деятельность.
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Около 380 тысяч физических
«Начиная с декабря 2016 года около 380 тыс физических лиц предпринимателей прекратили свою деятельность, но надо четко отметить, что ранее почти 220 тыс этих лиц подавали отчетность об отсутствии доходов. То есть этих 220 тыс и так не платили никаких налогов и фактически не вели никакой деятельности», — сказал Розенко.
В то же время, сообщил
«Только в мае было зарегистрировано 14 тыс новых физических
Напомним,