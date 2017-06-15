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21:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Около 400 тысяч предпринимателей прекратили деятельность с конца 2016 года

Кроме того, появились около 120 тыс новых предпринимателей, которые зарегистрированы и платят необходимые взносы в социальные страхования и ведут свою деятельность.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Около 380 тысяч физических лиц-предпринимателей прекратили свою деятельность с декабря 2016 года. Об этом во время селекторного совещания с руководством областей Украины заявил вице-премьер-министр — министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Начиная с декабря 2016 года около 380 тыс физических лиц предпринимателей прекратили свою деятельность, но надо четко отметить, что ранее почти 220 тыс этих лиц подавали отчетность об отсутствии доходов. То есть этих 220 тыс и так не платили никаких налогов и фактически не вели никакой деятельности», — сказал Розенко.

В то же время, сообщил вице-премьер-министр, появились около 120 тыс новых предпринимателей, которые зарегистрированы и платят необходимые взносы в социальные страхования и ведут свою деятельность.

«Только в мае было зарегистрировано 14 тыс новых физических лиц-предпринимателей, при этом прекратили предпринимательскую деятельность лишь около 2 тыс человек, что является абсолютно положительной динамикой», — отметил Розенко.

Напомним, из-за ЕСВ 10 тыс предпринимателей закрылись в конце декабря. Законодатели убрали лазейку, благодаря которой физическое лицо-предприниматель, в случае отсутствия прибыли, мог не платить единый социальный взнос.

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