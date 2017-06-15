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15 июня, источник: Kazinform

Объездную дорогу с мостом построят вокруг Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Объездную дорогу с мостом для большегрузного автотранспорта построят вокруг Атырау, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Общая длина объездной дороги составит 26 км. На ее протяжении будет 4 въезда в областной центр, соединенных с имеющимися дорогами. На всем протяжении объездной дороги для грузового транспорта будет построено четыре въезда в город и один автомобильный мост через реку Урал. На подготовку технико-экономического обоснования объездной дороги из бюджета уже выделены необходимые средства. Подготовка ТЭО будет завершена до конца 2017 года. Финансирование строительства объездной дороги будет вестись из республиканского бюджета, а после ввода в эксплуатацию она будет внесена в реестр дорог республиканского значения», — сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Кайрат Нуртаев.

Новая дорога позволит транзитному транспорту, следующему по трассе Атырау-Астрахань, минуя областной центр следовать в Актобе и Уральск.

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