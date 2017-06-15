Объездную дорогу с мостом построят вокруг Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Объездную дорогу с мостом для большегрузного автотранспорта построят вокруг Атырау, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Объездную дорогу с мостом для большегрузного автотранспорта построят вокруг Атырау, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Общая длина объездной дороги составит 26 км. На ее протяжении будет 4 въезда в областной центр, соединенных с имеющимися дорогами. На всем протяжении объездной дороги для грузового транспорта будет построено четыре въезда в город и один автомобильный мост через реку Урал. На подготовку
Новая дорога позволит транзитному транспорту, следующему по трассе