Министерства встроят в вертикаль

Источник: Reuters

Как стало известно «Ъ», премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда четырех министерств — Минстроя, Минэкономики, Минкомсвязи и Минпромторга — из зданий в центре Москвы в «Москва-Сити» во второй половине 2018 года. Куратором переезда планируется назначить Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

Цель проекта — сокращение расходов за счет уменьшения используемых для работы министерств площадей более чем в четыре раза, до 70 тыс. кв. м.

Если эксперимент окажется удачным, то не исключено, что переселение охватит и другие министерства.

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В распоряжении «Ъ» оказалось письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву за подписью четырех министров — промышленности и торговли Дениса Мантурова, связи Николая Никифорова, строительства и ЖКХ Михаила Меня и экономического развития Максима Орешкина — о возможности «создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в “Москва-Сити”». Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила «Ъ»: «Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются». На письме стоит резолюция Дмитрия Медведева, согласно которой первому зампреду правительства Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову поручено «проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти, имея в виду прежде всего минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач». Согласно письму, речь идет о переезде указанных министерств из 16 зданий в центре Москвы. У Минэкономики три здания — на 1-й Тверской-Ямской, Овчинниковской набережной и Красной Пресне. У Минстроя — на Садовой-Самотечной, у Минкомсвязи — на Тверской улице, у Минпромторга — в Китайгородском проезде. В общей сложности сейчас в этих министерствах работают 3,3 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата. Как уточнил источник «Ъ», близкий к обсуждению проекта, сейчас министерства занимают в общей сложности около 300 тыс. кв. м.

«Планируется, что в новом здании они будут занимать около 70 тыс. кв. м, — добавил собеседник “Ъ”.— Это позволит сэкономить как минимум 1 млрд руб. в год на коммунальных расходах». Министры—авторы письма обосновывают свою просьбу о переезде тем, что создание единого правительственного комплекса позволит «повысить эффективность работы органов государственной власти», «сформировать положительный имидж государственной власти» и «улучшить работу с гражданами». Кроме того, они сетуют, что сейчас «размещение сотрудников в зданиях не соответствует современным нормам организации офисного пространства». В письме приводятся расчеты, согласно которым сейчас на сотрудника указанных министерств в среднем приходится 47 кв. м, при этом в среднем более 30% площади зданий занимают неиспользуемые пространства (коридоры и лестницы). Здания возведены в период с 1912 по 2011 год, нуждаются в постоянных тратах на ремонт, отмечается в письме. Поручить подготовку и реализацию проекта авторы обращения предлагают Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Реализовать переезд планируется во второй половине 2018 года. В АИЖК проект не комментируют.

По информации источников “Ъ”, наиболее вероятным местом размещения единого правительственного комплекса, куда перевезут министерства, является здание комплекса «IQ-квартал» в «Москва-Сити».

«Этот вариант — наиболее подходящий, так как соответствует расчетам по площади — около 70 тыс. кв. м, — подтверждает источник “Ъ”, близкий к одному из министерств.— Девелопером этого проекта является подконтрольная группе ВТБ компания “Галс-Девелопмент”».

В пресс-службе «Галс-Девелопмент» от комментариев отказались. Источник «Ъ», знакомый с деятельностью застройщика, уточнил: переговоры ведутся со многими потенциальными интересантами, в том числе и с федеральными властями. «Но конечных договоренностей пока нет», — добавил он. О том, что башня пока не снята с продажи, говорит и один из опрошенных «Ъ» консультантов на рынке недвижимости. Другим вариантом для переезда чиновников в «Москва-Сити» могут стать свободные площади в проектах Capital Group, указывает один из собеседников «Ъ». Представитель девелопера в четверг от комментариев отказался. По данным Colliers International, в общей сложности на территории «Москва-Сити» сейчас пустуют 247 тыс. кв. м офисных площадей. Наибольшая часть из них сконцентрирована в проекте «IQ-квартал» — 88 тыс. кв. м, в зданиях «Око» Capital Group пустуют в общей сложности 72,9 тыс. кв. м, указывают консультанты. Номинированная ставка продажи «IQ-квартала» сейчас составляет 250 тыс. руб. за 1 кв. м ($4,3 тыс.), «Око» — 260−280 тыс. руб. ($4,5−5 тыс.), указывают в Colliers International. Исходя из этих расчетов, вся сделка по покупке 70 тыс. кв. м в «Москва-Сити» в рамках реализации переезда министерств может обойтись в 17,5−20,23 млрд руб. ($302,9−350 млн). Аренда аналогичных площадей в «IQ-квартале» будет стоить примерно 1,75 млрд руб., в «Око» — 2,1 млрд руб. Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева считает, что на текущий момент запрос чиновников может удовлетворить только «IQ-квартал».

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Другой вероятной опцией, по ее словам, может стать будущий многофункциональный комплекс подконтрольного мэрии Москвы «Мосинжпроекта», запланированный на участке между Выставочным переулком и 1-м Красногвардейским проездом. Предполагается, что его площадь составит 150 тыс. кв. м. Возместить затраты на переезд чиновников планируется, реализовав в дальнейшем здания, которые министерства занимают сейчас. Проект не потребует финансирования из бюджета, уточняется в письме: «Средства, полученные от вовлечения активов, будут направлены на возмещение затрат АИЖК на покупку и ремонт нового здания, которое будет передано в казну РФ». По информации «Ъ», вопрос с тем, как будут использованы освободившиеся здания, «пока в проработке, так как консультации с правительством Москвы еще не велись». В письме отмечается, что «здания будут вовлечены в рыночный оборот через механизмы единого института развития АИЖК, за счет инвесторов будут созданы востребованные рынком объекты общественно-делового и жилого назначения». Впрочем, эксперты сомневаются в скорой реализации министерских зданий. По мнению гендиректора Key Capital Сергея Камлюка, найти инвесторов, готовых выкупить такой объем площадей для создания общественно-деловых пространств, невозможно. Можно предположить, что найдутся желающие перевести часть площадей в апартаменты, рассуждает он. «Здания, которые сегодня занимают министерства, теоретически могут быть интересны инвесторам за счет знаковых локаций в центре города, — полагает Елизавета Голышева.— Но, учитывая неэффективную планировку объектов, их возраст и несоответствие современным требованиям, привлекательность активов будет определяться возможностями их редевелопмента, наличием градостроительных ограничений и ценой». Власти уже не первый раз рассматривают возможность переезда чиновников на территорию «Москва-Сити». Так мэрия Москвы осенью прошлого года закрыла сделку по покупке 55 тыс. кв. м в башне «Око», запланировав разместить здесь департамент городского имущества, департамент экономической политики и тендерный комитет города Москвы.

Федеральные власти неоднократно обсуждали перспективы строительства отдельного здания парламентского центра, где помимо Госдумы и Совета федерации могли бы разместиться ключевые министерства и ведомства.