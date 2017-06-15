Министерства встроят в вертикаль
Минстрой, Минэк, Минкомсвязь и Минпромторг готовы уплотниться ради «Москва-Сити».
Минстрой, Минэк, Минкомсвязь и Минпромторг готовы уплотниться ради «Москва-Сити».
Как стало известно «Ъ»,
Если эксперимент окажется удачным, то не исключено, что переселение охватит и другие министерства.
В распоряжении «Ъ» оказалось письмо
Согласно письму, речь идет о переезде указанных министерств из 16 зданий в центре Москвы. У Минэкономики три здания — на 1-й
«Планируется, что в новом здании они будут занимать около 70 тыс. кв. м, — добавил собеседник “Ъ”.— Это позволит сэкономить как минимум 1 млрд руб. в год на коммунальных расходах».
Министры—авторы письма обосновывают свою просьбу о переезде тем, что создание единого правительственного комплекса позволит «повысить эффективность работы органов государственной власти», «сформировать положительный имидж государственной власти» и «улучшить работу с гражданами». Кроме того, они сетуют, что сейчас «размещение сотрудников в зданиях не соответствует современным нормам организации офисного пространства». В письме приводятся расчеты, согласно которым сейчас на сотрудника указанных министерств в среднем приходится 47 кв. м, при этом в среднем более 30% площади зданий занимают неиспользуемые пространства (коридоры и лестницы). Здания возведены в период с 1912 по 2011 год, нуждаются в постоянных тратах на ремонт, отмечается в письме.
Поручить подготовку и реализацию проекта авторы обращения предлагают Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Реализовать переезд планируется во второй половине 2018 года. В АИЖК проект не комментируют.
«Этот вариант — наиболее подходящий, так как соответствует расчетам по площади — около 70 тыс. кв. м, — подтверждает источник “Ъ”, близкий к одному из министерств.— Девелопером этого проекта является подконтрольная группе ВТБ компания “Галс-Девелопмент”».
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По данным Colliers International, в общей сложности на территории «Москва-Сити» сейчас пустуют 247 тыс. кв. м офисных площадей. Наибольшая часть из них сконцентрирована в проекте «IQ-квартал» — 88 тыс. кв. м, в зданиях «Око» Capital Group пустуют в общей сложности 72,9 тыс. кв. м, указывают консультанты. Номинированная ставка продажи «IQ-квартала» сейчас составляет 250 тыс. руб. за 1 кв. м ($4,3 тыс.), «Око» — 260−280 тыс. руб. ($4,5−5 тыс.), указывают в Colliers International.
Исходя из этих расчетов, вся сделка по покупке 70 тыс. кв. м в «Москва-Сити» в рамках реализации переезда министерств может обойтись в 17,5−20,23 млрд руб. ($302,9−350 млн). Аренда аналогичных площадей в «IQ-квартале» будет стоить примерно 1,75 млрд руб., в «Око» — 2,1 млрд руб. Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева считает, что на текущий момент запрос чиновников может удовлетворить только «IQ-квартал».
Другой вероятной опцией, по ее словам, может стать будущий многофункциональный комплекс подконтрольного мэрии Москвы «Мосинжпроекта», запланированный на участке между Выставочным переулком и 1-м Красногвардейским проездом. Предполагается, что его площадь составит 150 тыс. кв. м.
Возместить затраты на переезд чиновников планируется, реализовав в дальнейшем здания, которые министерства занимают сейчас. Проект не потребует финансирования из бюджета, уточняется в письме: «Средства, полученные от вовлечения активов, будут направлены на возмещение затрат АИЖК на покупку и ремонт нового здания, которое будет передано в казну РФ». По информации «Ъ», вопрос с тем, как будут использованы освободившиеся здания, «пока в проработке, так как консультации с правительством Москвы еще не велись». В письме отмечается, что «здания будут вовлечены в рыночный оборот через механизмы единого института развития АИЖК, за счет инвесторов будут созданы востребованные рынком объекты
Впрочем, эксперты сомневаются в скорой реализации министерских зданий. По мнению гендиректора Key Capital Сергея Камлюка, найти инвесторов, готовых выкупить такой объем площадей для создания
«Здания, которые сегодня занимают министерства, теоретически могут быть интересны инвесторам за счет знаковых локаций в центре города, — полагает Елизавета Голышева.— Но, учитывая неэффективную планировку объектов, их возраст и несоответствие современным требованиям, привлекательность активов будет определяться возможностями их редевелопмента, наличием градостроительных ограничений и ценой».
Власти уже не первый раз рассматривают возможность переезда чиновников на территорию «Москва-Сити». Так мэрия Москвы осенью прошлого года закрыла сделку по покупке 55 тыс. кв. м в башне «Око», запланировав разместить здесь департамент городского имущества, департамент экономической политики и тендерный комитет города Москвы.
В разное время проект планировалось реализовать на стадионе «Красная Пресня», в поселке Коммунарка в Новой Москве, на месте снесенной гостиницы «Россия» и в Мневниковской пойме. Но каждый раз проекты замораживались. В четверг в Минкомсвязи, Минэкономики и Минпромторге на запросы «Ъ» не ответили. В Минстрое заявили, что не планируют переезд и продолжат работать на
Юлия Локшина, Александра Мерцалова, Екатерина Геращенко