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10:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Гендерному равенству назвали цену. Вовлечение женщин в работу добавит мировой экономике четыре процента

Сокращение всего на четверть нынешнего разрыва между уровнями занятости мужчин и женщин добавит мировой экономике 3,9%, или $5,8 трлн, к 2025 году, полагают в Международной организации труда (МОТ). Сейчас доля работающих женщин в мире в среднем не превышает 50%, в то время как среди мужчин работают более 76%. В России уровень занятости женщин, согласно данным Роструда, составляет 77%, что значительно выше европейских 51−53%. При этом разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами в РФ превышает европейский уровень.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сокращение гендерного разрыва на рынке труда на 25% от имеющегося уровня к 2025 году может добавить глобальному ВВП дополнительно $5,8 трлн, или 3,9%. Такой вывод представлен в докладе МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции в области занятости женщин».

Прирост занятости среди женщин принесет и дополнительные налоговые поступления в $1,5 трлн.

$990 млрд придется на страны с формирующимся рынком, $530 млрд — на развитые страны.

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В 2017 году в мире уровень безработицы среди женщин составляет 6,2%, что на 0,7 процентного пункта выше, чем у мужчин (5,5%). По прогнозам, в 2018 году оба показателя сохранятся на том же уровне. Сегодня доля занятых среди женщин в мире не превышает 50%, в то время как среди мужчин работают 76,1% (за последние двадцать лет разрыв сократился примерно на 3 процентных пункта).

В развивающихся странах вовлеченность женского пола в работу чуть выше (70,3%), чем в развитых (51,9%).

Минимальный уровень работающих женщин в арабских странах (21,2%), максимальный — в странах Африки к югу от Сахары (64,6%).

По оценке МОТ, во многом высокий уровень занятости женщин в развивающихся регионах — следствие бедности населения.

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В Северной, Южной и Западной Европе разрыв между долей занятых мужчин и женщин составляет 12,5 процентного пункта — за последние 20 лет он сократился на 8,3 процентного пункта. Прирост занятости среди женщин в этом регионе, по оценке МОТ, является одним из следствий мирового финансового кризиса.

В странах Восточной Европы разница в уровне занятости мужичин и женщин составляет 15,1 пункта — при этом здесь доля работающих женщин несколько выше (53%), чем в других европейских регионах.

«Половина женщин в мире отстранена от участия в составе рабочей силы, однако 58% женщин предпочли бы иметь оплачиваемую работу», — отмечает заместитель гендиректора МОТ по вопросам политики Дебора Гринфилд.

В то же время, по данным МОТ, по сих пор 20% мужчин и 14% женщин считают, что женщина не должна работать за пределами своего дома.
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По данным Роструда, по показателю занятости среди женщин Россия опережает многие развитые страны.

В РФ среди женщин в трудоспособном возрасте работают 77%, а их доля в общей численности занятых достигает 49%. При этом в 2015 году средняя зарплата российских женщин составляла 72,6% зарплаты мужчин (в 2011 году — 67,9%). В развитых странах этот разрыв в среднем на десять процентных пунктов меньше — порядка 17−20%.

Анастасия Мануйлова

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