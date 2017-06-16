Донского поставщика воды наказали за необоснованное начисление платы за ЖКХ

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, пенсионеру-инвалиду проживающему в частном доме была необоснованно начислена плата за услуги холодного водоснабжения по общему тарифу, несмотря на имеющийся у него прибор учета. При этом пенсионеру отказали в опломбировке уже установленного у него счетчика холодной воды. Все эти незаконные действия привели к образованию у него задолженности по оплате коммунальных платежей.

После вмешательства прокуратуры, в адрес директора филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» было внесено представление и исковое заявление в суд об устранении выявленных нарушений. Так же директора предприятия обязали произвести перерасчет начисленной платы.