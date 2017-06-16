Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Путин просит девушку с раком четвертой стадии не терять надежду
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
7 лайфхаков из советского детства
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Умер актер Алексей Баталов
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине «выставили на продажу» завтрак с чиновницей – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
13:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донского поставщика воды наказали за необоснованное начисление платы за ЖКХ

Донского поставщика воды наказали за необоснованное начисление платы за услуги ЖКХ.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, пенсионеру-инвалиду проживающему в частном доме была необоснованно начислена плата за услуги холодного водоснабжения по общему тарифу, несмотря на имеющийся у него прибор учета. При этом пенсионеру отказали в опломбировке уже установленного у него счетчика холодной воды. Все эти незаконные действия привели к образованию у него задолженности по оплате коммунальных платежей.

После вмешательства прокуратуры, в адрес директора филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» было внесено представление и исковое заявление в суд об устранении выявленных нарушений. Так же директора предприятия обязали произвести перерасчет начисленной платы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Подождите, пока я на рынок схожу». Медики о самых бесполезных вызовах скорой помощи
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Мутко перед Кубком конфедераций выучил самоучитель английского
Центробанк снизил ключевую ставку до 9%
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
Число жертв пожара в лондонской многоэтажке достигло 30 человек
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь