Донского поставщика воды наказали за необоснованное начисление платы за ЖКХ
Донского поставщика воды наказали за необоснованное начисление платы за услуги ЖКХ.
Донского поставщика воды наказали за необоснованное начисление платы за услуги ЖКХ.
Как рассказали в
После вмешательства прокуратуры, в адрес директора филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» было внесено представление и исковое заявление в суд об устранении выявленных нарушений. Так же директора предприятия обязали произвести перерасчет начисленной платы.