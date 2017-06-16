За сомнительную жидкость для стекол наказана компания в Приморье

«Установлен факт реализации стеклоомывающей жидкости двух наименований «Зимний «Север» и «Зимний «Алтай» производства ООО «ПрофСтиль’в упаковках ПЭТФ объемом 5 л в количестве 114 шт. общим объемом 570 л. без товарно-сопроводительной документации с указанием сведений об обязательном подтверждении соответствия продукции», — сообщает Роспотребнадзор.

Арбитражный суд Приморского края оштрафовал компанию на 150 000 рублей с конфискацией. Отметим, что уже не первый просчет фирмы — ранее она была оштрафована за аналогичное нарушение.

Михаил Грач.