За сомнительную жидкость для стекол наказана компания в Приморье
Роспортебнадзор оштрафовал ООО «Фреш Трейд» за отсутствие нужных документов, сообщает ИА «Дейта».
Роспортебнадзор оштрафовал ООО «Фреш Трейд» за отсутствие нужных документов, сообщает ИА «Дейта».
«Установлен факт реализации стеклоомывающей жидкости двух наименований «Зимний «Север» и «Зимний «Алтай» производства ООО «ПрофСтиль’в упаковках ПЭТФ объемом 5 л в количестве 114 шт. общим объемом 570 л. без
Арбитражный суд Приморского края оштрафовал компанию на 150 000 рублей с конфискацией. Отметим, что уже не первый просчет фирмы — ранее она была оштрафована за аналогичное нарушение.
Михаил Грач.