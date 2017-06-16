Японская компания поможет обустроить городскую среду Владивостока

Японские эксперты, которые провели предварительные исследования, уже определили, чего не хватает городу в первую очередь. К примеру, новых транспортных узлов. По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Решетникова, планируется, в частности, создание городского хаба, включающего в себя наземные и водные перевозки.

— Главная цель, стоящая перед разработчиками, — создать современную и удобную транспортную инфраструктуру Владивостока, разгрузить его центр от пассажирских потоков. Проект предусматривает и строительство автомобильных эстакад, которые будут уводить транспорт от городских вокзалов в сторону полуострова Эгершельд, — пояснил он.

Главная цель проекта — создать современную и удобную транспортную инфраструктуру Владивостока, разгрузить его центр от пассажирских потоков.

В планах также строительство парковок в центре — сегодня их катастрофически не хватает, внедрение системы «умных светофоров», которые должны помочь стабилизировать движение и избавить улицы от постоянных заторов. Кроме того, документ предусматривает завершение запуска очистных сооружений, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», возведение экологичных домов и реконструкцию мусоросжигательного «Спецзавода № 1».

Один из самых интересных проектов — строительство рыбного рынка под Золотым мостом. Горожане ждут его больше десяти лет. Архитектурное решение выбрано нестандартное — двухэтажное здание в форме ската, чей «хвост» станет надземным переходом. Там разместятся торговые павильоны, кафе и рестораны. Проект уже представили японским инвесторам. По словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергея Наставшева, в Приморье есть компании, имеющие прибрежные квоты, готовые поставлять на рынок свежайшую морепродукцию.

Как отмечает японская сторона, огромный потенциал Владивостока обусловлен его геополитическим положением. Это крупнейший город Дальнего Востока, расположенный на перекрестке воздушных и морских путей, с прекрасной прибрежной территорией, граничащий с зонами развитой экономики.

— Наши страны расположены по соседству, и мы заинтересованы в развитии Владивостока за счет реализации современных проектов. Это поможет турбизнесу обоих государств, — сказала руководитель делегации, заместитель министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ханаока Хирофуми. Она заметила, что Страна восходящего солнца готова не только предложить оригинальные проекты, но и вложить средства в их реализацию.

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