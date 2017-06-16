Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Голикова объяснила возможное повышение пенсионного возраста
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Мы заходим и забираем свою землю»: ДНР о захвате позиций ВСУ
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
04:59 (мск), источник: "Российская газета"

Японская компания поможет обустроить городскую среду Владивостока

По мнению губернатора края Владимира Миклушевского, это «даст мощный импульс динамичному развитию Владивостока как тихоокеанской столицы России».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Японские эксперты, которые провели предварительные исследования, уже определили, чего не хватает городу в первую очередь. К примеру, новых транспортных узлов. По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Решетникова, планируется, в частности, создание городского хаба, включающего в себя наземные и водные перевозки.

— Главная цель, стоящая перед разработчиками, — создать современную и удобную транспортную инфраструктуру Владивостока, разгрузить его центр от пассажирских потоков. Проект предусматривает и строительство автомобильных эстакад, которые будут уводить транспорт от городских вокзалов в сторону полуострова Эгершельд, — пояснил он.

Главная цель проекта — создать современную и удобную транспортную инфраструктуру Владивостока, разгрузить его центр от пассажирских потоков.

В планах также строительство парковок в центре — сегодня их катастрофически не хватает, внедрение системы «умных светофоров», которые должны помочь стабилизировать движение и избавить улицы от постоянных заторов. Кроме того, документ предусматривает завершение запуска очистных сооружений, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», возведение экологичных домов и реконструкцию мусоросжигательного «Спецзавода № 1».

Один из самых интересных проектов — строительство рыбного рынка под Золотым мостом. Горожане ждут его больше десяти лет. Архитектурное решение выбрано нестандартное — двухэтажное здание в форме ската, чей «хвост» станет надземным переходом. Там разместятся торговые павильоны, кафе и рестораны. Проект уже представили японским инвесторам. По словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергея Наставшева, в Приморье есть компании, имеющие прибрежные квоты, готовые поставлять на рынок свежайшую морепродукцию.

Как отмечает японская сторона, огромный потенциал Владивостока обусловлен его геополитическим положением. Это крупнейший город Дальнего Востока, расположенный на перекрестке воздушных и морских путей, с прекрасной прибрежной территорией, граничащий с зонами развитой экономики.

— Наши страны расположены по соседству, и мы заинтересованы в развитии Владивостока за счет реализации современных проектов. Это поможет турбизнесу обоих государств, — сказала руководитель делегации, заместитель министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ханаока Хирофуми. Она заметила, что Страна восходящего солнца готова не только предложить оригинальные проекты, но и вложить средства в их реализацию.

Справка

Сделать Владивосток комфортным для жизни властям России предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. На третьем ВЭФ планируется представить промежуточные результаты работы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин посмеялся над сходством администрации Обамы с ЦК КПСС
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Власти Санкт-Петербурга снова подали в суд на подрядчика «Зенит-Арены»
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь