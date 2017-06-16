Пассажирский лайнер МС-21 совершил третий испытательный полет в Иркутске
Полет прошел в штатном режиме и без замечаний.
Полет прошел в штатном режиме и без замечаний.
Пассажирский лайнер МС-21 совершил третий испытательный полет на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в Иркутске. Полетное задание выполнено полностью. Продолжалось испытания составила 1,5 часа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Полет выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний. Входе задания проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского», — отметили в
Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил
МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие