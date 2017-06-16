Пассажирский лайнер МС-21 совершил третий испытательный полет в Иркутске

Пассажирский лайнер МС-21 совершил третий испытательный полет на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в Иркутске. Полетное задание выполнено полностью. Продолжалось испытания составила 1,5 часа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Корпорации «Иркут».

«Полет выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний. Входе задания проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского», — отметили в пресс-службе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.