Возле посёлка Молодёжный построят надземный переход

Неделю назад на этом месте женщина за рулём «Тойоты» сбила 12-летнего подростка, который переходил дорогу по «зебре». Сейчас мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии. Местные жители не раз просили уделить особое внимание этому участку дороги. Надземный переход будет сдан в эксплуатацию осенью следующего года. Его стоимость — 40 миллионов рублей.





