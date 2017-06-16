Какие дороги отремонтируют летом, могут узнать иркутяне на сайте города

Карта ремонта дорог, который будут проводить этим летом в Иркутске, появилась на сайте городской администрации.

Как 15 июня 2017 года сообщила пресс-служба мэрии, специальный виджет на главной странице портала помогает перейти в раздел, посвященный дорожному ремонту по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». На карте пользователи могут увидеть все участки, где будет проходить дорожный ремонт, посмотреть фотографии с этих участков, а также ознакомиться с видами запланированных работ. В дальнейшем там же будут размещены фотографии дорог уже после ремонта.

Напомним, в конце мая в Иркутске начались работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт будет произведен на 25 участках улиц с наибольшей аварийностью. Все работы включают замену дорожного полотна, бордюрного камня, тротуарного покрытия, на некоторых улицах проведут монтаж дополнительного освещения, перенесут несколько светофорных объектов при расширении проезжей части. Ремонт будет идти до конца сентября.

Также начались строительные работы в рамках завершающего этапа реконструкции Покровской развязки в Иркутске. Сейчас подрядчик работает над новым проездом вдоль берега Ангары, который должен соединить ул. Рабочего Штаба и ул. Сурнова в направлении центра города. В начале августа этот проезд будет введен в эксплуатацию. Окончание всех строительных работ по реконструкции развязки намечено на 30 октября. Однако дорожники уверяют: если позволят погодные условия, то работы будут завершены досрочно. Кроме этого, нынешним летом будет выполнено обустройство надземного пешеходного перехода на остановке общественного транспорта «Курорт Ангара».