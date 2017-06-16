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07:53 (мск), источник: Tengrinews

Национальный Банк Казахстана оказался дальновиднее Сороса

Национальный Банк Казахстана продал фунты за день до решения Британии о выходе из Евросоюза.

Как сообщил председатель финрегулятора Данияр Акишев в интервью Bloomberg, сейчас Нацбанк РК присматривается к рынкам США, а также снижает долю йены и евро.

По словам Акишева, позиции по валютам Японии и еврозоны были снижены на 30,4 миллиарда долларов в пользу доллара. Решений по фунту не принималось, но Акишев отметил, что, на его личный взгляд, у британской валюты есть значительный потенциал для роста в будущем.

Как пишет издание, Нацбанк РК дальновидно закрыл длинную позицию по фунту за день до объявления результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС. Джордж Сорос, заработавший один миллиард долларов на ставках против фунта в 1992 году, на этот раз не стал повторять опробованную стратегию перед историческим голосованием по Brexit.

В то время, как инвесторы гонятся за доходностью в эпоху низких процентных ставок, Акишев, курирующий нефтяной фонд Казахстана с активами на 62,7 миллиарда долларов, обратил взор к рынкам США. Это связано с тем, что пятилетние гособлигации Германии и Франции, крупнейших экономик еврозоны, а также Японии торгуются с отрицательной доходностью. В Великобритании ставки по бумагам аналогичного срока обращения составляют около 0,4 процента, а в США — 1,7 процента.

«По евро и по японской йене отрицательные ставки, и мы, по сути, постоянно фиксируем убытки. Мы оставляем этот портфель, но кое-какие доли мы перераспределили, в частности долю доллара немножко увеличили», — сказал Акишев в Алматы.

Также Акишев говорил в июле прошлого года, что Нацбанк открыл длинную позицию по фунту на уровне 1,4350 за доллар в преддверии референдума и полностью вышел из нее на уровне 1,4920 накануне опубликования результатов голосования.

Сейчас британская валюта торгуется вблизи 1,28. Вместе с тем отмечается, что Великобритания до сих пор находится в ситуации политической неопределенности: по итогам состоявшихся на прошлой неделе выборов партия премьер-министра Терезы Мэй утратила парламентское большинство.

Фунт упал в день голосования и остается ниже предвыборных уровней из-за отсутствия ясности, настораживающего FX-трейдеров. Политическая неопределенность в Великобритании высока, но перспективы фунта сильны, учитывая экономический потенциал страны, резюмировал Акишев.

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