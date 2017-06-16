В Приморье рабочие асфальтируют новую дорогу к ТОР «Михайловский»

Сейчас на объекте в две смены работают 40 сотрудников и более десяти единиц техники. Асфальтирование планируется закончить в июле, потом останутся работы по благоустройству.

Всего к ТОРам в этом году будет построено 25 километров дорог в Надеждинском и Михайловском районах. На участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово работы уже идут. Срок завершения строительных работ — осень 2017 года.

Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро Приморье» — дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год.