Загадочное поле обнаружено в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края обнаружено загадочное поле с многочисленными ямами от работы экскаватора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. По мнению инспекторов ведомства, арендатор сельхозземли вместо выращивания овощей и продвижения импортозамещения занялся нелегальным поиском востребованных в строительстве полезных ископаемых.

Интересный способ обработки сельхозземель совсем недавно обнаружили инспекторы земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, житель поселка Раздольное Надеждинского района, взяв в аренду в окрестностях этого же посёлка крупный, 10 гектаров, участок земель сельскохозяйственного назначения, вместо выращивания на нём необходимых для импортозамещения картофеля, огурцов, моркови и других культур, нанял экскаватор и начал рыть на нём глубокие ямы.

Новый способ обработки сельхозземель был вскоре обнаружен инспекторами Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий по выявлению и предупреждению нарушений земельного законодательства на территории края. Нарушение норм землепользования, а именно снятие и перемещение верхнего плодородного слоя без разрешающих документов, было зафиксировано в акте осмотра и возбуждено дело об административном правонарушении.

Прибыв накануне в теруправление Россельхознадзора вместе с адвокатом, арендатор пострадавшего участка безапелляционно заявил, что он на протяжении вот уже нескольких лет пытается построить на этом поле прудовое хозяйство по разведению рыбы. Однако на просьбу инспекторов предоставить разрешительные документы, а также проект рыбоводного производства, арендатор вынужден был ответить отказом, пояснив, что все документы, по необъяснимой причине, находятся в районной администрации, на руках у него ничего нет.

При этом, по информации инспекторов Россельхознадзора, производивших осмотр нарушенного сельхозучастка, никаких следов использования данного участка для выращивания сельхозпродукции, ни следов строительства рыборазводного хозяйства, кроме разбросанных по полю глубоких ям от экскаватора, нет.

По мнению инспекторов земельного надзора, житель посёлка Раздольное и не планировал заниматься рыборазведением. Предприимчивый селянин скорее всего хотел заняться добычей общераспространенных полезных ископаемых, в данном случае — песка, добычей которого посёлок Раздольное известен на весь Приморский край. Разбросанные же повсеместно по арендованному полю глубокие ямы свидетельствуют об интенсивном поиске залежей песка. Однако визит инспекторов Россельхознадзора нарушил эти планы.

В настоящее время по факту незаконного снятия и перемещения плодородного слоя почвы проводится административное разбирательство.