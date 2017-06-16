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07:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Алматинка пожаловалась на накренившуюся многоэтажку

АСТАНА, 16 июня — Sputnik. Жители Алматы пожаловались на то, что в их районе накренился многоэтажный жилой дом.

Источник: Sputniknews.kz

Дом был построен в 2012 году, и находится в районе ж/д вокзала Алматы-1.

«Елы-палы! У нас соседний дом накренился. Мама говорит, вечером приезжали спасатели и акиматовские. Пока протянули ленту», — написала жительница Алматы в Facebook. (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).

Ранее подобные ЧП происходили в микрорайоне Алгабас, в июне 2016 года там накренился жилой дом, ситуация повторилась, но у же с другим домом в мае текущего года.

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