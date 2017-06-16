Алматинка пожаловалась на накренившуюся многоэтажку

Дом был построен в 2012 году, и находится в районе ж/д вокзала Алматы-1.

«Елы-палы! У нас соседний дом накренился. Мама говорит, вечером приезжали спасатели и акиматовские. Пока протянули ленту», — написала жительница Алматы в Facebook. (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).

Ранее подобные ЧП происходили в микрорайоне Алгабас, в июне 2016 года там накренился жилой дом, ситуация повторилась, но у же с другим домом в мае текущего года.