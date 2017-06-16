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07:11 (мск), источник: Newslab.ru

«Красноярский хлеб» решили обанкротить за долги по налогам

Налоговики подали иск о признании «Красноярского хлеба» банкротом. 13 июня в Арбитражный суд обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Красноярска.

Источник: AP 2017

Пока суд еще не принял заявление к производству — на это у него есть пять рабочих дней. Подробной информации на сайте суда об иске нет, однако в сервисе «Контур-Фокус» указано, что ПАО «Красноярский хлеб» задолжало налоговой службе 128,1 млн рублей. Всего предприятию предъявили претензии на 365 млн рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Красноярского хлеба» следователи завели в конце февраля из-за неуплаты налогов в особо крупном размере. Представители ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю сообщали о задолженности в 31 млн рублей.

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