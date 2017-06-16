Пермский край и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Россельхозбанк и Пермский край совместно будут инвестировать в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Особое внимание планируется уделить созданию индустриальных и технологических парков, территорий опережающего социально-экономического развития и государственных программ развития инфраструктуры моногородов. В рамках соглашения банк будет способствовать привлечению инвесторов в Пермский край.

Власти региона рассчитывают, что главным результатом сотрудничества с банком станет увеличение объёма финансовой поддержки и выгодные условия кредитования.

«Очень важно, чтобы Россельхозбанк, как основной банк с глубокими компетенциями по финансированию инвестпроектов в сельском хозяйстве, был мощно представлен в Пермском крае. Необходимо, чтобы банк имел постоянный канал связи с сельхозпроизводителями и активно развивал инвестиции в сельское хозяйство региона. Сейчас мы формируем трёхлетнюю инвестиционную программу по основным проектам, которые есть в крае. С тем, чтобы проекты, поддержанные в крае, получили поддержку Россельхозбанка», — отметил после встречи Максим Решетников.

Дмитрий Патрушев, председателем правления АО «Россельхозбанк»:

— Мы положительно оцениваем инвестиционный климат в Пермском крае. Считаем, что администрация региона оказывает всю необходимую поддержку бизнесу, в частности сельхозпроизводителям, которые являются нашими основными клиентами. Сегодня мы обсудили перспективы взаимодействия не только в агропромышленном комплексе, но и в других сферах. В ближайшие три года Россельхозбанк планирует увеличить объём вложений в экономику региона и профинансировать проекты в различных отраслях.

Источник — администрация губернатора Пермского края