Пермский край и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве
15 июня глава Пермского края Максим Решетников подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым.
15 июня глава Пермского края Максим Решетников подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым.
Россельхозбанк и Пермский край совместно будут инвестировать в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и
Особое внимание планируется уделить созданию индустриальных и технологических парков, территорий опережающего
Власти региона рассчитывают, что главным результатом сотрудничества с банком станет увеличение объёма финансовой поддержки и выгодные условия кредитования.
«Очень важно, чтобы Россельхозбанк, как основной банк с глубокими компетенциями по финансированию инвестпроектов в сельском хозяйстве, был мощно представлен в Пермском крае. Необходимо, чтобы банк имел постоянный канал связи с сельхозпроизводителями и активно развивал инвестиции в сельское хозяйство региона. Сейчас мы формируем трёхлетнюю инвестиционную программу по основным проектам, которые есть в крае. С тем, чтобы проекты, поддержанные в крае, получили поддержку Россельхозбанка», — отметил после встречи Максим Решетников.
Дмитрий Патрушев, председателем правления АО «Россельхозбанк»:
— Мы положительно оцениваем инвестиционный климат в Пермском крае. Считаем, что администрация региона оказывает всю необходимую поддержку бизнесу, в частности сельхозпроизводителям, которые являются нашими основными клиентами. Сегодня мы обсудили перспективы взаимодействия не только в агропромышленном комплексе, но и в других сферах. В ближайшие три года Россельхозбанк планирует увеличить объём вложений в экономику региона и профинансировать проекты в различных отраслях.
Источник — администрация губернатора Пермского края