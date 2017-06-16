Омские многоэтажки обустроят новыми лифтами
Фонд капремонта отчитался о текущих планах.
Фонд капремонта отчитался о текущих планах.
900 новых лифтов появится в омских многоэтажках.
Представители омского фонда капитального ремонта в ходе селекторного совещания рассказали, что до 2019 года планируется отремонтировать 3 653 многоквартирных дома. Отметим, что по региональной программе уже успели отремонтировать более 1300 домов, сейчас работы продолжаются на 208 объектах,
«В предстоящие три года только в городе Омске предстоит капитально отремонтировать 1 719 крыш, 106 фасадов, в 200 домах планируется отремонтировать инженерные сети, заменить 909 лифтов, а также выполнить другие виды работ, предусмотренные краткосрочным планом», — рассказали в