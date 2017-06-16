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07:46 (мск), источник: АиФ Омск

Омские многоэтажки обустроят новыми лифтами

Фонд капремонта отчитался о текущих планах.

900 новых лифтов появится в омских многоэтажках.

Представители омского фонда капитального ремонта в ходе селекторного совещания рассказали, что до 2019 года планируется отремонтировать 3 653 многоквартирных дома. Отметим, что по региональной программе уже успели отремонтировать более 1300 домов, сейчас работы продолжаются на 208 объектах,

«В предстоящие три года только в городе Омске предстоит капитально отремонтировать 1 719 крыш, 106 фасадов, в 200 домах планируется отремонтировать инженерные сети, заменить 909 лифтов, а также выполнить другие виды работ, предусмотренные краткосрочным планом», — рассказали в пресс-службе Фонда.

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