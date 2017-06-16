Омские многоэтажки обустроят новыми лифтами

900 новых лифтов появится в омских многоэтажках.

Представители омского фонда капитального ремонта в ходе селекторного совещания рассказали, что до 2019 года планируется отремонтировать 3 653 многоквартирных дома. Отметим, что по региональной программе уже успели отремонтировать более 1300 домов, сейчас работы продолжаются на 208 объектах,