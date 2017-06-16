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07:57 (мск), источник: Om1.ru

На стройках Омска нашли 44 нарушения

В основном они касаются отсутствия и слабого качества ограждений и разведением грязи.

В Омске продолжаются проверки строительных площадок. Так, в настоящее время ревизии проходят на 50 действующих стройках Левобережья.

С самого начала года во время проверок специалисты отдела контроля администрации Кировского округа составили 44 протокола об административных правонарушениях. При этом, как отметили в администрации, большинство нарушений связано с ненадлежащим состоянием ограждения стройплощадки.

Также во время проверок выяснилось, что существует еще одна большая проблема: отсутствие подъездов к стройкам, как следствие, автомобили колесами вывозят грязь при выезде с площадок. На стройках нет специального места, где можно было вымыть колеса и очистить их от грязи.

«В результате халатного отношения со стороны компаний и организаций к утвержденным Омским городским Советом Правилам благоустройства, грязь со стройплощадок попадает на проезжую часть, что затрудняет дорожное движение и пагубно влияет на общее санитарное состояние города», — отметили в администрации Кировского округа.

По фактам таких нарушений специалисты в весенне-летний период составили 27 протоколов.

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