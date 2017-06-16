Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи в ЕАЭС стало проще

Решением установлен предельный срок рассмотрения таможенными органами заявлений о внесении изменений в декларации на товары в 30 календарных дней.
Кроме того, такое заявление теперь одновременно рассматривается и как заявление на возврат излишне уплаченных (или излишне взысканных) таможенных платежей при условии, что оно содержит соответствующие сведения. Как уточнили в таможенном блоке ЕЭК, участникам внешнеэкономической деятельности следует заполнять такие сведения с учетом требований национального законодательства той страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которой подается заявление на возврат.
«Вступивший в силу документ ЕЭК решил многолетнюю проблему участников внешнеэкономической деятельности, — отметили в пресс-службе. — Ранее для возврата денежных средств декларантам необходимо было сначала подать заявление в таможенный орган о внесении изменений в декларацию на товары. И только после полного урегулирования вопроса — обращаться с заявлением на возврат разницы между фактически уплаченной суммой и суммой, заявленной в декларации согласно новым сведениям. При этом максимальный срок для рассмотрения таможенными органами заявлений о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, установлен не был, что приводило к необоснованным затягиваниям сроков рассмотрения заявлений от предпринимателей. В результате это отражалось на сроках возврата (зачета) таможенных и иных платежей, а в отдельных случаях делало процедуру и вовсе невозможной, формировало негативную правоприменительную практику и вызывало справедливые нарекания участников внешнеэкономической деятельности».