Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи в ЕАЭС стало проще

Решением установлен предельный срок рассмотрения таможенными органами заявлений о внесении изменений в декларации на товары в 30 календарных дней.

Кроме того, такое заявление теперь одновременно рассматривается и как заявление на возврат излишне уплаченных (или излишне взысканных) таможенных платежей при условии, что оно содержит соответствующие сведения. Как уточнили в таможенном блоке ЕЭК, участникам внешнеэкономической деятельности следует заполнять такие сведения с учетом требований национального законодательства той страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которой подается заявление на возврат.