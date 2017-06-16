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08:07 (мск), источник: БЕЛТА

Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи в ЕАЭС стало проще

16 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Вступило в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), упрощающее процесс возврата участникам внешнеэкономической деятельности излишне уплаченных (или излишне взысканных) таможенных платежей при внесении изменений в декларации на товары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Источник: Reuters

Решением установлен предельный срок рассмотрения таможенными органами заявлений о внесении изменений в декларации на товары в 30 календарных дней.

Кроме того, такое заявление теперь одновременно рассматривается и как заявление на возврат излишне уплаченных (или излишне взысканных) таможенных платежей при условии, что оно содержит соответствующие сведения. Как уточнили в таможенном блоке ЕЭК, участникам внешнеэкономической деятельности следует заполнять такие сведения с учетом требований национального законодательства той страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которой подается заявление на возврат.

«Вступивший в силу документ ЕЭК решил многолетнюю проблему участников внешнеэкономической деятельности, — отметили в пресс-службе. — Ранее для возврата денежных средств декларантам необходимо было сначала подать заявление в таможенный орган о внесении изменений в декларацию на товары. И только после полного урегулирования вопроса — обращаться с заявлением на возврат разницы между фактически уплаченной суммой и суммой, заявленной в декларации согласно новым сведениям. При этом максимальный срок для рассмотрения таможенными органами заявлений о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, установлен не был, что приводило к необоснованным затягиваниям сроков рассмотрения заявлений от предпринимателей. В результате это отражалось на сроках возврата (зачета) таможенных и иных платежей, а в отдельных случаях делало процедуру и вовсе невозможной, формировало негативную правоприменительную практику и вызывало справедливые нарекания участников внешнеэкономической деятельности».

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