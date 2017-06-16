Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 16 июня

Продолжаются испытания второй очереди по зоне ТЭЦ-4, стартовавшие 14 июня. Без горячей воды остаются 676 объектов. Из них в Дзержинском районе — 157 объектов, в Калининском районе — 515 объектов, в Заельцовском районе — четыре объекта (список улиц, подпадающих под испытания по зоне ТЭЦ-4). Максимальный срок отключения — 21 июня.

В Центральном районе с 6 часов 16 июня ведутся ремонтные работы на 39 объектах по ул. Депутатская, Красный проспект, ул. Максима Горького, Октябрьская магистраль, ул. Октябрьская, ул. Серебрениковская, ул. Чаплыгина, ул. Щетинкина. Причина — демонтаж пушки в ТК-128. Подключение запланировано на 20 часов 16 июня.

В Октябрьском районе с 9 часов 16 июня проводятся плановые отключения по ул. Стофато, Добролюбова, Высоцкого. Окончание ремонтных работ ожидается сегодня же в течение дня.

В Железнодорожном районе отключено 23 объекта по зоне ТЭЦ-2. Это точечные объекты по Вокзальной магистрали, проспекту Димитрова, улице Салтыкова-Щедрина. Причина — ремонтные работы на ЦТП-20/18. Окончание запланировано на 6 часов 16 июня. Вечером 16 июня подключат объекты по улицам Октябрьская, Серебренниковская, Чаплыгина, Романова, Красный проспект.

В Первомайском районе планово-предупредительные работы привели к отключению 106 объектов. Так до 12 часов 16 июня не будет горячей воды в 24 домах по улице Звездной (котельная АО «Сибирьгазсервис»). С 14 июня до 17 часов 26 июня отключено три объекта на улице 4-й Пятилетки (котельная № 14).

В Дзержинском районе отключено 38 объектов в зоне котельной № 11 по улицам Техническая, Экономическая, Высотная, Караваева. Подключение запланировано на 8 часов 19 июня.

В Заельцовском районе отключено шесть объектов по зоне котельной завода «Экран-Энергия» на улице Лебедевской, там горячая вода появится к 17 часам 16 июня. Продлены ремонтные работы по устранению дефекта в ТСЖ «Алмаз». Это дома № 53/1 и № 53/2 по улице Кошурникова. Они отключены с 30 мая. Подключение планировалось на 9 июня, однако сейчас его перенесли на 16 часов 16 июня. С 25 мая продолжается устранение дефекта на трубопроводе по ул. Северная, 21/2. Подключение намечено до 17 часов 17 июня, однако сейчас его перенесли на 16 часов 16 июня. Работы выполняет УК ЗАО «МКС Новосибирск».

В Ленинском районе с 5 по 19 июня ведутся ремонтные работы в котельной «Восход». От горячей воды отключено 13 объектов по улице Хилокская, подача запланирована на 17 часов 19 июня. На улице Большой отключение горячей воды-2017 продлится до 17 часов 18 июня на 22 объектах (котельная № 45).

В Дзержинском районе отключено 38 объектов в зоне котельной № 11 по улицам Техническая, Экономическая, Высотная, Караваева. Подключение запланировано на 8 часов 19 июня.