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08:04 (мск), источник: СуперОмск

Улицу Ленина в Омске перекроют только в июле

Компания «ИдеалСтрой», занимающаяся ремонтом улицы Ленина в Омске, решила не перекрывать ее для автомобильного движения в июне.

На данный момент перекрыта лишь часть движения от Короленко до Ленинградской площади.

Строители мотивируют свое решение тем, что могут выполнить работы без значительного ущерба автомобильному трафику. Дорога будет перекрыта лишь в июле, когда начнется замена коммуникаций.

Напомним, что специалисты «ИдеалСтроя» раньше заявляли, что намерены перекрыть улицу Ленина 20 июня.

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