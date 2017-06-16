Улицу Ленина в Омске перекроют только в июле

На данный момент перекрыта лишь часть движения от Короленко до Ленинградской площади.

Строители мотивируют свое решение тем, что могут выполнить работы без значительного ущерба автомобильному трафику. Дорога будет перекрыта лишь в июле, когда начнется замена коммуникаций.

Напомним, что специалисты «ИдеалСтроя» раньше заявляли, что намерены перекрыть улицу Ленина 20 июня.