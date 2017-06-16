Улицу Ленина в Омске перекроют только в июле
Компания «ИдеалСтрой», занимающаяся ремонтом улицы Ленина в Омске, решила не перекрывать ее для автомобильного движения в июне.
Компания «ИдеалСтрой», занимающаяся ремонтом улицы Ленина в Омске, решила не перекрывать ее для автомобильного движения в июне.
На данный момент перекрыта лишь часть движения от Короленко до Ленинградской площади.
Строители мотивируют свое решение тем, что могут выполнить работы без значительного ущерба автомобильному трафику. Дорога будет перекрыта лишь в июле, когда начнется замена коммуникаций.
Напомним, что специалисты «ИдеалСтроя» раньше заявляли, что намерены перекрыть улицу Ленина 20 июня.