Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
Путин просит девушку с раком четвертой стадии не терять надежду
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
7 лайфхаков из советского детства
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Мы заходим и забираем свою землю»: ДНР о захвате позиций ВСУ
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
07:55 (мск), источник: Tengrinews

Сроки доставки посылок из Китая в Казахстан пообещали сократить вдвое

Сроки доставки посылок в Казахстан из Китая могут сократиться вдвое, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу «Казпочты».

Источник: Tengrinews

Сообщается, что соответствующий договор подписали представители АО «Казпочта» и China Post Group.

«Доля китайских посылок в общем объеме входящей почты в РК сегодня составляет более 60 процентов и увеличивается из года в год. Если в 2014 году он достиг 2,5 миллиона штук, а в 2015 году вырос до 3,6 миллиона, то прошлом году этот показатель составил четыре миллиона штук. В первом квартале 2017 года мы также наблюдали увеличение объемов почти в два раза по сравнению с первым кварталом 2016 года (1,6 против 0,8 миллиона штук)», — отметил глава «Казпочты» Сакен Сарсенов.

«По срокам доставки мы также намерены развиваться и для дальнейшего повышения качества сервиса предложили китайской стороне сократить их вдвое и приблизиться к сроку в 18 дней от момента приема в КНР до момента вручения в РК», — добавил он.

Также китайской стороне было предложено улучшить сервис трекинга и провести 100-процентную ИТ-интеграцию между почтовыми службами, наладить обмен электронными данными EDI-событий с адресными данными отправителя и получателя.

Помимо этого, глава «Казпочты» Сакен Сарсенов провел двусторонние встречи с руководителями группы компаний Alibaba, Jumore, а также с руководителем самой крупной логистической компании КНР в сфере логистики — SF Express.

Напомним, в прошлом году в ходе саммита лидеров «Большой двадцатки» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел двусторонние переговоры с лидером КНР об углублении сотрудничества двух стран, в том числе и о развитии транзитно-логистического потенциала страны, высказав идею о создании экономического пояса Шелкового пути.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алматы вручили еще 168 очередникам ключи от новых квартир в Атлетической деревне
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь