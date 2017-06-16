Самый богатый депутат уфимского горсовета заработал 100 миллионов рублей

Минувшей весной о своих доходах за прошлый год отчитались все политики Башкирии — от Рустэма Хамитова и членов правительства до депутатов курултая. Но настоящей вишенкой на торте стала декларация народных избранников из уфимского горсовета.

Этих цифр журналисты ждали с особым нетерпением. В республиканских органах власти сидят настоящие чиновники, которым строго настрого запрещено заниматься бизнесом. То есть деньги они получают только от государства. В городском же совете традиционно работают крупные предприниматели, чаще всего — инвесторы и застройщики. Закон это разрешает. И если министры зарабатывают скромные, с точки зрения журнала «Форбс», пять-шесть миллионов в год, то для многих депутатов горсовета эти деньги — всего лишь месячный доход.

ПЯТЕРКА САМЫХ БОГАТЫХ ДЕПУТАТОВ.

Возглавляет ее Артур Хазигалеев из партии «Патриоты России». За год он заработал почти 100 млн рублей, а если быть точным — то 99 млн 819 тысяч рублей. Основной источник дохода — прямые инвестиции, Хазигалеев является членом совета директоров компаний «Уфанет» и «ОЗНА», складского комплекса «Сигма» и лайфстайл-центра «Башкирия». Все эти проекты в последние годы работают успешно, поэтому лидерство Хазигалеева в рейтинге самых успешных бизнесменов горсовета вряд ли кого удивит.

В собственности инвестора — квартира в России, квартира в Турции, машиноместо, мотовездеход и лодка.

На втором месте в списке самых богатых депутатов горсовета — Андрей Носков, застройщик, владелец компании «ПСК-6». За год он заработал 76 млн 391 тысячу рублей. В собственности бизнесмена — несколько земельных участков, жилых домов и даже дорога в Черногории. В родной стране у Носкова — пара десятков парковочных мест, столько же нежилых помещений и три квартиры.

Тройку лидеров замыкает Кирилл Бадиков, генеральный директор «Уфимского городского агентства ипотечного кредитования», один из основателей компании «Госстрой». За год депутат от ЛДПР заработал 75 млн 940 тысяч рублей. В собственности — четыре десятка земельных участков и два десятка жилых домов. В гараже предпринимателя — «Пежо 806», ВАЗ-21083, «Мерседес 220Е» и водный катер.

Чуть больше 74 млн рублей заработал депутат от «Единой России» Филюс Ишбулатов. Еще один крупный застройщик, генеральный директор «Агидель-ИнвестСтрой», владеет земельным участком в 2507 квадратных метров, восемью квартирами и множеством нежилых помещений.

Значительно уступает своим коллегам Артур Абдуллин из «Справедливой России». Управляющий менеджер отдела региональных продаж управления продаж «Лукойл-Интер-кард» заработал за год 32 млн 821 тысячу рублей. В собственности бизнесмена — четыре земельных участка, в том числе в Чехии, три квартиры в России, машиноместо и несколько нежилых помещений.

СУПРУГИ ДЕПУТАТОВ НЕ ОТСТАЮТ.

Наш символический рейтинг не будет объективным без общих семейных доходов депутатов. Поэтому забыть о супругах народных избранников мы просто не можем.

Тут на безусловном первом месте супруга Кирилла Бадикова, дочь ветерана хоккея Геннадия Заикина. За год она заработала чуть больше 76 млн рублей, опередив большинство мужчин-депутатов. Сами по себе эти цифры назвать удивительным сложно — Бадиков построил в Уфе пару десятков жилых кварталов, а доходы семьи в России всегда считаются общими. Но вот количество зарегистрированных на супругу земельных участков все равно поражает. Нашему корреспонденту пришлось потратить пару минут, чтобы просто пролистать этот список на мониторе. Всего их оказалось большее 400.

В тройке лидеров также оказались супруги депутатов Мукаева и Горячева. За 2016 год они заработали 4 млн 565 тысяч и 3 млн 542 тысячи рублей соответственно.

САМЫЕ БЕДНЫЕ ДЕПУТАТЫ — САМЫЕ МОЛОДЫЕ.

Нулевой доход задекларировал 32-летний депутат от ЛДПР Руслан Зайнуллин. Молодой человек занимается малым бизнесом и, по всей видимости, в 2016 году он доходов ему не принес. В собственности народного избранника — земельный участок в 705 квадратных метров и два автомобиля — «Опель Астра» и «Опель Инсинья». Супруга Зайнуллина заработала 2 млн 800 тысяч, в ее собственности — два «Ниссана» и квартира площадью 76 квадратов.

Юлия Романчева от КПРФ заработала 129 тысяч рублей за год. В ее собственности одна небольшая квартира в 63 квадрата. Директор «Первой аутсорсинговой компании по организации лечебного питания» в одиночку воспитывает ребенка.

Единоросс Александр Соснин заработал и того меньше — 84 тысячи рублей за год, примерно столько же заработала его супруга. В собственности председателя президиума организации «Союз боевых искусств» — два земельных участка, жилой дом и квартира площадью 56 квадратных метров.