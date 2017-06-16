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08:23 (мск), источник: VN.ru

27 автоприцепов задекларировал глава Северного района

Глава Северного района Новосибирской области Сергей Коростелев за 2016 год заработал 2 521 914, 97 рублей. Официальные отчеты о доходах глав районов и муниципальных служащих за 2016 год публикуются на сайтах районных администраций.

Сергей Коростелев своевременно выполнил требования закона, опубликовав сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.

В собственности главы Северного района — земельный участок (1200 кв.м.), жилой дом (110,4 кв.м.), квартира (112 кв.м.), легковой автомобиль Toyota Land Cruiser и 27 автоприцепов. Супруга главы Северного района задекларировала доход в 536 847, 29 рублей.

Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Северного района. В соответствии с законом до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитались о своих доходах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за прошлый год 3,4 млн рублей, его коллега из Бердска Евгений Шерстернин задекларировал 1 млн 197 тыс. рублей дохода.

Глава Искитимского района увеличил доход. Глава Черепановского района стал больше зарабатывать. Доход главы Краснозерского района больше полутора миллионов рублей.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Доход супруги губернатора Раисы Городецкой составил 241 тысячу рублей. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем Lexus RX 450h.

Наибольший доход в 2016 году у главы Томской области Игоря Жвачкина — чуть более 13 миллионов рублей. Обозвавший Новосибирскую область колхозом и деревней, в том числе, по уровню жизни, глава Хакасии Виктор Зимин заработал 6,14 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем годом ранее. В его собственности находится квартира площадью 184,7 «квадрата», земельный участок площадью 28 соток и грузовик УРАЛ-375.

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