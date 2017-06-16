Омичи смогут лично пожаловаться в мэрию на плохой ремонт дорог

Работать с омичами будут первый заместитель директора департамента Евгений Фомин и начальник профильного отдела Михаил Горчаков.

При этом, омичей призывают не приходить на прием с пустыми руками, а брать с собой фото или видео, подтверждающие нарушения в ходе ремонта работ.

«Все поступившие сигналы будут тщательно проанализированы. Это требование мэра Вячеслава Двораковского. Если факты получат подтверждение, реакция будет самой жесткой вплоть до того, что нерадивым подрядчикам придется перекладывать асфальт заново», — отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Прием граждан будет проходить во вторникам и четвергам с 17 до 18 часов по адресу: ул. Гагарина, 32/1, кабинет 406.