Москва выделила на дороги области еще почти 900 миллионов рублей

Из федерального бюджета на дороги области выделено еще 882 миллиона рублей, сообщил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин. Деньги делили по заявкам от глав муниципалитетов, где они указывали, какие дороги требуют ремонта.

В результате 65 миллионов рублей уйдет Самаре, 63 миллиона рублей — в Тольятти, Жигулевску — 15 миллионов рублей, Новокуйбышевску — 13 миллионов рублей, Сызрани — 23 миллиона рублей, Чапаевску — 12 миллионов рублей. Остальные деньги получили районы области.

При этом, как именно распорядиться этими средствами, решат сами главы районов и муниципалитетов, но только на благоустройство и дороги. При этом депутаты губдумы решили, что нужно усилить контроль за этими средствами.