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08:52 (мск), источник: УралПолит.ру

На Среднем Урале открыли производство гальванических линий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области запущен цех по производству гальванических линий «Галур».

В церемонии открытия цеха приняли участие генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и управляющий партнер ООО «КР Групп» Дмитрий Руденко.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, проект реализован ООО «КР Групп» совместно с чешским предприятием «ESA plating RU s.r.o».

В настоящее время цех имеет ряд заказов из других российских регионов.

«Здесь будет производиться точно такая же продукция, как “ESA plating” производит в Чехии. Есть договоренности при определенных заявках распределять мощности — часть производить в Свердловской области, часть — в Чехии», — отметил генеральный директор ООО «КР Групп» Андрей Михайлов.

Ожидается, что предприятие будет производить о 30 гальванических линий в год с оборотом полтора миллиарда рублей.

«От имени главы Свердловской области Евгения Куйвашева поздравляю с открытием нового производства. Мощный индустриальный и инновационный потенциал нашего региона формирует значительный спрос на применение передовых технологий, в том числе, обработки материалов. Гальваника востребована как в производстве товаров народного потребления, так и в высокотехнологичных сферах, таких как судостроение, самолетостроение. Технология позволяет существенно повысить эксплуатационные и качественные характеристики металлоконструкций, сложного промышленного, электрического, оптического оборудования и агрегатов», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Глава министерства подчеркнул, что запуск производства повысит конкурентоспособность машиностроительного комплекса региона и обеспечит развитие передовых производственно-технологических компетенций.

Качество выпускаемой продукции и монтажную работу будет обеспечивать поддержка чешских специалистов.

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