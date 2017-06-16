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09:02 (мск), источник: NewsKo

Индейка, заражённая птичьим гриппом, могла попасть и в Пермский край

Руководитель федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в рамках правительственного часа в Совфеде 14 июня рассказал о том, что заражённая птичьим гриппом продукция, кроме Татарстана, могла быть поставлена ещё в 20 регионов России, пишет business-gazeta.ru.

«Ростовская ветеринарная служба выписывала ветеринарно-сопроводительные документы, проверяла на наличие гриппа продукцию известного местного производителя, — цитирует издание Сергея Данкверта. — После чего отправила её в 20 регионов. И везде, где мы перепроверяли, — везде был геном гриппа птиц. В числе документов были и лабораторные исследования с заключением на отсутствие заражения. Представьте, как делали эти исследования, если сегодня везде подтвердилось наличие гриппа».

Речь идёт о продукции ООО «Евродон», которая поступила в Татарстан во второй половине мая с документами, подтверждающими отсутствие птичьего гриппа. На поверку мясо индейки оказалось заражённым. Продукция тогда была поставлена ещё в Московскую, Воронежскую, Кировскую области, Удмуртию, Башкортостан, Пермский край и другие регионы.

Напомним, ранее со второй половины мая до 15 ноября 2017 года в Пермском крае был уже введён запрет на ввоз мяса и живой птицы, а также яиц, растительных кормов из Татарстана в связи со вспышкой птичьего гриппа на птицекомплексе Татарстана «Лаишевский», где с 3 по 8 мая погибло около 5 тыс. птиц.

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