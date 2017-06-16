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09:03 (мск), источник: Вести - Пермь

Пробки неизбежны: В Перми закрываются сразу две дороги

С 17 июня закрываются Северная дамба и ул. Пушкина от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда. Как изменится ритм города со стартом глобальных работ?

Источник: Вести - Пермь

С 17 июня закрывается сразу две дороги. Первая — Северная дамба полностью до августа, вторая — Пушкина от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда на целый месяц. Пробки будут, но ремонт тоже нужен. Как изменится ритм города со стартом глобальных работ?

17 июня с 06.00 часов на целый месяц произойдет полная остановка движения автомобильного транспорта на улице Пушкина, на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда. Пока никаких дополнительных аншлагов по этому поводу не появилось, но местные жители, автомобилисты и пассажиры общественного транспорта уже готовятся к серьезным транспортным проблемам.

Римма Садилова: «Конечно, будут пробки, это в первую очередь. Мы же только по улице Пушкина ездим. Придется в объезд ездить по Белинского, по Комсомольскому проспекту».

Причина перекрытия улицы на этот раз — подключение к тепловым сетям новостройки на Пушкина, 72. Тепловикам в общей сложности предстоит проложить 188 метров новой трубы и позаботиться о благоустройстве.

Михаил Топильский, представитель ООО «ПСК»: «В ходе работ буде полностью заменен отрезок тепловой сети, проведены дорожные работы, которые синхронизированы с планами городской администрации по замене дорожного покрытия на этом участке. В ходе реконструкции отключение водоснабжения для жителей этого квартала не будет проводиться. Горячее водоснабжение будет подаваться без перерыва».

На этом участке улицы Пушкина проходит около десятка автобусных и троллейбусных маршрутов. Пассажирам уже сейчас заранее стоит познакомиться с новой схемой движения, посмотреть маршруты объезда и расположение новых остановок.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: «Будут перенаправлены в первую очередь автобусные маршруты, вместо улицы Пушкина они поедут по дублирующим улицам — Екатерининской и Луначарского. Остановочные пункты будут совпадать с уже действующими пунктами.

Плюс ко всему — точно так же с 17 июня начинается масштабная реконструкция Северной дамбы. На этот раз движение автомобильного транспорта будет остановлено до 1 августа. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам стоит внимательно присмотреться к маршрутам объезда. Серьезные автомобильные пробки в центре города в часы пик при этом окажутся неизбежны.

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