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08:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк о внешней торговле: СНГ — меньше, ЕС и Азии — больше

В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.

Источник: "РИА Новости" Украина

Национальный банк Украины отмечает дальнейшее снижение доли стран СНГ во внешней торговле в пользу стран Европы и Азии.

Регулятор подготовил аналитический обзор развития внешней торговли Украины в последние десять лет, в котором отмечается, что роль ЕС как торгового партнера в последние годы сильно выросла, в том числе благодаря соглашению об ассоциации с ЕС и диверсификации источников энергии, пишут РИА Новости.

«В частности, экспорт продовольственных товаров в страны Европы за последнее десятилетие увеличился почти в пять раз, а по результатам 2016 года Украина вошла в топ-3 поставщиков агропродукции в ЕС. В разрезе стран Европы наибольший объем товаров экспортируется в Италию (прежде всего металлургическая продукция, масло и пшеница) и Польшу (в основном руды и масло). Характерной чертой импорта из стран Европы последних лет является рост доли энергоносителей», — говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме того, по данным регулятора, страны Азии в последние три года стали наибольшим потребителем украинских товаров, в частности продовольственных.

«Экспорт масла в регион за 2006−2016 годы увеличился в 10 раз, существенные изменения также произошли в экспорте зерновых культур за счет наращивания поставок кукурузы. В разрезе стран наибольший объем товаров экспортируется в Турцию (металлургическая продукция и семян масличных). Более половины импорта из Азии приходится на Китай, объемы поставок из которого за последнее десятилетие увеличились вдвое за счет наращивания импорта продукции машиностроения (бытовая техника, запчасти) и промышленных изделий (одежда и обувь)», — отмечают в НБУ.

Сокращение торговли с РФ

В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.

«Использование Россией торгово-экономического давления обусловило существенное сокращение торговли Украины с этой страной по всем направлениям, начиная с 2012 года. В результате торговых ограничений существенно уменьшился экспорт в Россию продукции машиностроения, а экспорт продовольственных товаров снизился почти до нуля. Импорт из РФ также существенно снизился, однако в его структуре остались отдельные товары, которые сложно заменить (твэлы, уголь)», — говорится в сообщении.

Аналитики Нацбанка отмечают также, что из-за торговых и транзитных ограничений со стороны РФ ощутимо сократились объемы торговли с другими странами СНГ, особенно экспорт в Казахстан.

Нацбанк ожидает, что в ближайшие годы будет сохраняться сырьевой характер украинского экспорта, что вызывает высокую зависимость внешней торговли Украины от шоков на мировых рынках.

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