Нацбанк о внешней торговле: СНГ — меньше, ЕС и Азии — больше
В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.
В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.
Национальный банк Украины отмечает дальнейшее снижение доли стран СНГ во внешней торговле в пользу стран Европы и Азии.
Регулятор подготовил аналитический обзор развития внешней торговли Украины в последние десять лет, в котором отмечается, что роль ЕС как торгового партнера в последние годы сильно выросла, в том числе благодаря соглашению об ассоциации с ЕС и диверсификации источников энергии, пишут РИА Новости.
«В частности, экспорт продовольственных товаров в страны Европы за последнее десятилетие увеличился почти в пять раз, а по результатам 2016 года Украина вошла в топ-3 поставщиков агропродукции в ЕС. В разрезе стран Европы наибольший объем товаров экспортируется в Италию (прежде всего металлургическая продукция, масло и пшеница) и Польшу (в основном руды и масло). Характерной чертой импорта из стран Европы последних лет является рост доли энергоносителей», — говорится в сообщении Нацбанка.
Кроме того, по данным регулятора, страны Азии в последние три года стали наибольшим потребителем украинских товаров, в частности продовольственных.
«Экспорт масла в регион за 2006−2016 годы увеличился в 10 раз, существенные изменения также произошли в экспорте зерновых культур за счет наращивания поставок кукурузы. В разрезе стран наибольший объем товаров экспортируется в Турцию (металлургическая продукция и семян масличных). Более половины импорта из Азии приходится на Китай, объемы поставок из которого за последнее десятилетие увеличились вдвое за счет наращивания импорта продукции машиностроения (бытовая техника, запчасти) и промышленных изделий (одежда и обувь)», — отмечают в НБУ.
Сокращение торговли с РФ
В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.
«Использование Россией
Аналитики Нацбанка отмечают также, что
Нацбанк ожидает, что в ближайшие годы будет сохраняться сырьевой характер украинского экспорта, что вызывает высокую зависимость внешней торговли Украины от шоков на мировых рынках.