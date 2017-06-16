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11:58 (мск), источник: Newslab.ru

«Жилфонд» проверил подготовку красноярских домов к зиме

Специалисты проинспектировали ход работ по промывке и опрессовке систем отопления домов.

Красноярский «Жилфонд» проверил ход работ по промывке и опрессовке систем отопления домов. Для ревизии были выбраны адреса из разных районов города Красноярска: Советского, Ленинского и Кировского. Проверку сделал технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Промывка и опрессовка — одна из важнейших работ при подготовке домов к зиме и необходима для качественного теплоснабжения в зимний период, отметили в компании. Промывка проводится с целью вымывания из внутридомовых систем отопления ржавчины, отложений солей. Опрессовка по сути, является аналогом гидравлических испытаний на городских тепловых сетях. Вода пониженной температуры подается во внутридомовые системы под высоким давлением (прессом) — это необходимо, чтобы проверить трубопровод на прочность, выявить слабые места и устранить проблемы до наступления холодов.

Так по адресу ул. Гастелло, 28 в Кировском районе во время опрессовки была выявлена течь во фланцевом соединении элеваторного узла, которая была устранена в этот же день. «Качественно сделанная промывка и опрессовка систем отопления одна из основных составляющих бесперебойной подачи тепла в квартиры горожан зимой. Важную роль при проведении этих работ играет оборудование. Оно должно отвечать всем требованиям и правилам, которые установлены для данного вида работ», — пояснил технический директор ГУК «Жилфонд».

Минимальное рабочее давление компрессорных установок, которые использует ГУК «Жилфонд"​ составляет 1,0 МПа. Этого достаточно, чтобы привести опрессовку системы отопления многоэтажного дома. В случае выявления дефектов и их устранения опрессовка проводится снова.

«Одна из главных задач жилищников — подготовка домов к зиме. Безусловно, в перечень подготовки входит множество других видов работ. Все они направлены на сохранение тепла в доме и находятся на контроле технических специалистов «Жилфонда», — отметил Константин Бородин.

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