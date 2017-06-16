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09:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет

УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии большая часть жилья строится гражданами за свой счет и с помощью кредитов.

Башкортостанстат проанализировал ситуацию на рынке жилищного строительства в январе — мае текущего года. В это время за счет всех источников финансирования введено в действие 8902 квартиры общей площадью 720,2 тысяч квадратных метров. Также жители Башкирии построили 5743 собственных жилых дома площадью 556 тысяч кв. м.

Итого, средняя площадь квартиры — около 81 кв. м, дома — около 97 кв.м.

Доля жилья, построенного населением на собственные и заемные средства, составила 77,2% (увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом). В целом жилья стали строить немного меньше — 88% к объему прошлого периода.

Среди регионов ПФО Башкирия по итогам пяти месяцев заняла 2 место по вводу в жилья в эксплуатацию и 5 место по вводу жилья на душу населения (на каждую 1000 человек построено 177 кв. м).

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