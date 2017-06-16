На трассе «Севастополь-Симферополь» строят подпорную стену

Армокаркасы размещаются на глубине около 18 метров в пробуренных скважинах, затем сваи бетонируются, устанавливается опалубка и возводится опорная стена. Ремонтные работы ведутся круглосуточно. В связи с техническими проблемами, свойственными для работ такого масштаба, было небольшое отставание по срокам, тем не менее сейчас мы находимся в рамках графика, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя подрядчика. Эти работы специалисты обещают завершить до 5 июля. А далее приступят к восстановлению земляного полотна дороги и укладке асфальта. Открыть движение автомобилей планируют 25 июля.

Напомним, на восстановление объекта деньги, а размер суммы — 100 млн. рублей, выделены из резервного фонда.