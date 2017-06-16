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09:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Агропрому Челябинской области увеличили субсидии

Сумма субсидий для поддержки агропромышленного комплекса Челябинска существенно увеличена. На увеличение несвязанной поддержки из областного бюджета дополнительно направят 42,6 миллиона рублей, на покупку сельхозтехники — еще 72 миллиона, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В целом на погектарную поддержку будет выплачено 533,6 миллиона рублей, и 172 миллиона рублей будет направлено на возмещение расходов на приобретение сельхозтехники.

Минсельхоз Челябинской области уже начал выплачивать погектарные субсидии в рамках третьего транша. Выплата первого и второго траншей завершилась ещё в мае, сумма средств составила 414 миллионов рублей. Получателями погектарных субсидий в рамках первого этапа стали 430 сельхозпредприятий, фермеров и индивидуальных предпринимателей.

Учитывая, что в число получателей первого и второго траншей не попали предприятия и фермеры, 70 миллионов рублей, зарезервированные для выплаты третьего транша, играют существенную роль в экономике сельхозсектора. Средства третьего транша получат ещё 229 юридических и физических лиц, ведущих аграрную деятельность на территории региона.

Кроме того, учитывая, что на федеральном уровне были исключены ряд направлений несвязанной поддержки, региональным правительством было принято решение направить ещё 7,6 миллиона рублей в качестве субсидий на выращивание картофеля и 35 миллионов рубелй на возделывание масличных культур из средств областного бюджета. Также 6,8 миллиона рублей несвязанной поддержки будет выплачено на посадки элитного картофеля и посевные площади, занятые овощами. Выплата этих субсидий состоится в рамках следующих траншей.

Дополнительно выделенные средства позволят поддержать сельхозтоваропроизводителей, которые активно расширяют посевные площади. Так, план посева картофеля в хозяйствах уже выполнен на 102%, а масличных по отношению к прошлому году посеяно на 6 тыс. га больше. К слову, затраты на один гектар посевных площадей составляют от шести до семи тысяч рублей, в зависимости от технологии обработки и посева, использования семян определённого качества. В прошлом году погектарные субсидии получили 766 заявителей.

Кроме этого, как отметил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ещё 72 миллиона рублей будут направлены на субсидирование покупки сельхозтехники, общая сумма субсидий на приобретение техники достигнет 172 миллиона. Ещё 10 миллионов минсельхозу предстоит распределить между садоводческими объединениями региона. С их помощью будет возмещена часть расходов на совершенствование и ремонт инфраструктуры товариществ собственников недвижимости. Кроме этого, сообщил министр, ведётся работа с федеральным центром по выплате субсидий на компенсацию процентных ставок по инвесткредитам 2015 и 2016 годов в размере около 900 миллионов рублей.

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