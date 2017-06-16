БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 21 июня
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь с 20 на 21 июня. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь с 20 на 21 июня. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.
С 23.00 20 июня до 7.00 21 июня в связи с проведением плановых технических работ покупка и возврат проездных документов в системе продажи через интернет БЖД будут недоступны.
БЖД приносит извинения за временные неудобства.