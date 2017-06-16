Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
«Цирк с подставными вопросами»: жёсткие вопросы Путину на экране
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: на Украине рассказали о переезде российских военных в Крым
В Киеве рассказали, к чему привел безвиз с ЕС
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10:12 (мск), источник: VLADNEWS

Известный олигарх купил находкинский порт

Компания Романа Абрамовича купила АО «ЕВРАЗ».

Компания Lanebrook Limited, принадлежащая олиграху Роману Абрамовичу, купила Находкинский морской торговый порт. Как сообщает РИА VladNews, об этом сообщается на сайте ЕВРАЗ.

«ЕВРАЗ сообщает, что все условия сделки выполнены, сделка завершена», — говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, ранее компания объявила, что на общем собрании независимых акционеров компании, которое состоялось во вторник, 23 мая 2017 года, в 10.00 часов по лондонскому времени, в офисе Clifford Chance по адресу 10-я Верхняя улица Банк-стрит, Лондон E14 5JJ, была рассмотрена и одобрена в ходе голосования изложенная в циркуляре обычная резолюция от 3 мая 2017 года, касающаяся рекомендованного предложения о продаже АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» компании Lanebrook Limited.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Печальный опыт прошлых лет не научил приморца ездить трезвым
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Путин заявил о необходимости диалога с США на уровне спецслужб
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Роспотребнадзор выявил более 8 тысяч нарушений в детских лагерях
Каждый пятый россиянин воздержится от летнего отдыха в этом году
МИД подтвердил данные о задержании российской яхты судном КНДР
Кинг сравнил Трампа с дементором из романов о Гарри Поттере
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь