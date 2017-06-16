Известный олигарх купил находкинский порт

Компания Lanebrook Limited, принадлежащая олиграху Роману Абрамовичу, купила Находкинский морской торговый порт. Как сообщает РИА VladNews, об этом сообщается на сайте ЕВРАЗ.

«ЕВРАЗ сообщает, что все условия сделки выполнены, сделка завершена», — говорится в пресс-релизе компании.