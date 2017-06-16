Известный олигарх купил находкинский порт
Компания Романа Абрамовича купила АО «ЕВРАЗ».
Компания Романа Абрамовича купила АО «ЕВРАЗ».
Компания Lanebrook Limited, принадлежащая олиграху Роману Абрамовичу, купила Находкинский морской торговый порт. Как сообщает РИА VladNews, об этом сообщается на сайте ЕВРАЗ.
«ЕВРАЗ сообщает, что все условия сделки выполнены, сделка завершена», — говорится в
Напомним, ранее компания объявила, что на общем собрании независимых акционеров компании, которое состоялось во вторник, 23 мая 2017 года, в 10.00 часов по лондонскому времени, в офисе Clifford Chance по адресу 10-я Верхняя улица