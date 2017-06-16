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10:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Строительство на объекте идет, несмотря на проверку Следкома — «ТехноСити» в Хабаровске

Этот факт засвидетельствовали и дольщики, вчера встречавшиеся с застройщиком прямо на объекте.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.

Строительство на объекте-долгострое ООО «ТехноСити» в Хабаровске пока идет, несмотря на то, что накануне Следственным комитетом Хабаровского края начата проверка деятельности застройщика. А руководитель строительной компании уже предупредил дольщиков, что без оригиналов документов, изъятых следователями, работа затрудняется, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Следком действительно изъял документацию, но на ход строительства это пока никак не повлияло. Строительство идет, — сообщили в производственном отделе ООО «ТехноСити».

Этот факт подтверждают и дольщики, которые вчера встречались с руководством компании на самом объекте. Такого рода встречи, к слову сказать, здесь дело обычное: они проходили регулярно по четвергам.

— Да, работа идет. Людей у них на объекте немного, полтора землекопа, но что-то делают, бульдозер работает, — сказала дольщица Наталья Прокопенко.

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Впрочем, неизвестно, как сложится ситуация в последующие дни. На вчерашней встрече глава компании Виктор Мысляев пожаловался на то, что следователи изъяли оригиналы документов, что деятельность затрудняет.

— Меня волнуют даже не договора, а исполнительная документация, потому что завтра нужно нам приглашать по устранению замечаний, а документов нет, — сказал он.

Один из дольщиков даже предложил обратиться в Следком с просьбой вернуть документы, если это замедляет ход строительства.

Напомним, внимание следственных органов ООО «ТехноСити» привлекло после того, как отчаявшиеся дольщики, участники государственных программ «Молодая семья» и «Жилище», сняли видеообращение к президенту РФ, разместив его на YouTube в аккурат за неделю до «прямой линии» с Владимиром Путиным. В нем они просили главу государства вмешаться, так как застройщик в очередной, пятый, раз сдвинул сроки сдачи домов в эксплуатацию на март 2019.

Первыми на появившиеся в СМИ новости о бедственном положении дольщиков отреагировали в правительстве Хабаровского края. В воскресенье 11 июня Минстрой собрал дольщиков, застройщика, надзорные органы, чтобы, во-первых, ознакомить участников госпрограмм с новой датой окончания строительства — до 1 октября 2017 года и убедить, что эти сроки выполнимы.

А вчера Следком объявил о начатой проверке деятельности ООО «ТехноСити». Следователи опросили 19 человек-участников долевого строительства, а в офисе изъяли бухгалтерскую, строительную и разрешительную документацию.

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