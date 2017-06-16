Строительство на объекте идет, несмотря на проверку Следкома — «ТехноСити» в Хабаровске

Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.

Строительство на объекте-долгострое ООО «ТехноСити» в Хабаровске пока идет, несмотря на то, что накануне Следственным комитетом Хабаровского края начата проверка деятельности застройщика. А руководитель строительной компании уже предупредил дольщиков, что без оригиналов документов, изъятых следователями, работа затрудняется, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Следком действительно изъял документацию, но на ход строительства это пока никак не повлияло. Строительство идет, — сообщили в производственном отделе ООО «ТехноСити».

Этот факт подтверждают и дольщики, которые вчера встречались с руководством компании на самом объекте. Такого рода встречи, к слову сказать, здесь дело обычное: они проходили регулярно по четвергам.