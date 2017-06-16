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09:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В I квартале 2017 года в Прикамье отмечен рост реальных доходов населения

В первом квартале 2017 года рост средней заработной платы в Пермском крае впервые за последние три года превысил уровень инфляции.

Об этом рассказала вчера на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина.

И.о.министра финансов Елена Чугарина рассказала об исполнении собственно бюджетных показателей. Собственные доходы бюджета Пермского края в 2016 году выросли более чем на 10%. Благодаря росту доходов, фактический дефицит бюджета составил 1 млрд рублей вместо первоначально запланированных 12 млрд руб. Просроченная кредиторская задолженность в бюджете отсутствует.

Первый заместитель председателя Правительства, министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров проинформировал слушателей о поддержке из бюджета инициатив граждан и о начале реализации в крае проекта «Инициативный бюджет». Уже принято решение о поддержке 89 проектов на общую сумму 85 млн рублей.

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