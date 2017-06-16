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10:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ремонт Третьей продольной в Волгограде завершится в ноябре 2017 года

Ремонт Третьей продольной в Волгограде планируется завершить в ноябре текущего года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время на участке протяженностью 10,8 километра, соединяющем Краснооктябрьский, Дзержинский и Ворошиловский районы, ведется фрезерование, устройство выравнивающего слоя, а также демонтаж старых разделительных полос. ​

Для выполнения комплексного восстановления в срок специалисты ведут работы круглосуточно. В ремонте дорожного полотна задействовано более 30 единиц тяжелой строительной техники, в том числе пять современных катков, асфальтоукладчик с высокой производительностью. В связи с этим на отдельных участках магистрали проезд ограничен путем сужения.

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