Ремонт Третьей продольной в Волгограде завершится в ноябре 2017 года

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время на участке протяженностью 10,8 километра, соединяющем Краснооктябрьский, Дзержинский и Ворошиловский районы, ведется фрезерование, устройство выравнивающего слоя, а также демонтаж старых разделительных полос. ​

Для выполнения комплексного восстановления в срок специалисты ведут работы круглосуточно. В ремонте дорожного полотна задействовано более 30 единиц тяжелой строительной техники, в том числе пять современных катков, асфальтоукладчик с высокой производительностью. В связи с этим на отдельных участках магистрали проезд ограничен путем сужения.