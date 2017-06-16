Компания «Экспресс-пригород» назначает дополнительные летние поезда

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения доступа к местам массового отдыха на побережье Новосибирского водохранилища ОАО «Экспресс-пригород» назначает с 24 июня 2017 года по субботам и воскресеньям новые маршруты пригородных поездов.

Так, назначаются 2 пары дополнительных поездов Новосибирск — Искитим — Новосибирск:

— № 6653 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:03 (время указано местное), прибытие на станцию Искитим в 12:27;.

— № 6655 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:46, прибытие на станцию Искитим в 14:10;.

— № 6654 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 13:29, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;.

— № 6656 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 14:40, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:07.

Указанными поездами пассажиры могут отправиться со станции Новосибирск-Главный в 11:03 и в 12:46 до остановочной платформы Обское море, расположенной в непосредственной близости от пляжа с одноименным названием. Вернуться на станцию Новосибирск-Главный с остановочной платформы Обское море можно в 14:05 и в 15:16.