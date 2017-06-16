Компания «Экспресс-пригород» назначает дополнительные летние поезда
ОАО «Экспресс-пригород» назначает с 24 июня 2017 года по субботам и воскресеньям новые маршруты пригородных поездов.
ОАО «Экспресс-пригород» назначает с 24 июня 2017 года по субботам и воскресеньям новые маршруты пригородных поездов.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения доступа к местам массового отдыха на побережье Новосибирского водохранилища ОАО «Экспресс-пригород» назначает с 24 июня 2017 года по субботам и воскресеньям новые маршруты пригородных поездов.
Так, назначаются 2 пары дополнительных поездов Новосибирск — Искитим — Новосибирск:
— № 6653 Новосибирск — Искитим, отправление со станции
— № 6655 Новосибирск — Искитим, отправление со станции
— № 6654 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 13:29, прибытие на станцию
— № 6656 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 14:40, прибытие на станцию
Указанными поездами пассажиры могут отправиться со станции
Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00),